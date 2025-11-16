Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पिता लालू और मां राबड़ी देवी को लेकर रोहिणी आचार्य ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा

Rohini Acharya Lalu Yadav: लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव को 'ठुकरा' दिया, कहा अपमान के आरोप सही। लालू-राबड़ी ने उनका साथ दिया, तीन बहनें दिल्ली पहुंचीं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

MI Zahir

Nov 16, 2025

rohini acharya | lalu family feud

लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी अचार्या। फोटो-IANS

Rohini Acharya Lalu Yadav: आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Rohini Acharya Lalu Yadav) की बेटी रोहिणी आचार्य ( Rohini Acharya Tejashwi) ने सनसनीखेज बयान दे कर परिवार में दरार की बात को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ अपने भाई तेजस्वी यादव को ठुकराया है, लेकिन माता-पिता (Lalu Yadav Family Rift) और बहनों का पूरा साथ है। रोहिणी ने दिल्ली में रिपोर्टर्स से बातचीत में बताया कि तेजस्वी के करीबियों ने उन्हें अपमानित किया और राजनीति से बाहर धकेला। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी और कहा, "मैंने कोई झूठ नहीं बोला।" वहीं तेजस्वी, संजय यादव, रेचल यादव और रमीज से सवाल करने की अपील की। यह बयान बिहार चुनाव के बाद परिवारिक कलह उजागर करता है।

माता-पिता और बहनें उनके लिए रोए : रोहिणी

पिछले 24 घंटे इस परिवार के लिए भावुक रहे। रोहिणी ने कहा कि माता-पिता और बहनें उनके लिए रोए। रविवार को तीन बहनें लालू के पटना घर से निकल कर दिल्ली पहुंचीं। लालू ने हमेशा उनका साथ दिया। बोलीं, "मेरे माता-पिता और बहनें मेरे साथ हैं। भाइयों को भी त्याग करना चाहिए, सिर्फ बहनों का बोझ क्यों ?" रोहिणी ने साफ किया कि सिर्फ भाई को अलग किया, परिवार बाकी एकजुट है। अब वे मुंबई ससुराल जा रही हैं, जहां सास चिंतित होकर बुला रही है। उन्होंने राजनीति से पूरी तरह विदाई ले ली।

तेज प्रताप ने रोहिणी के अपमान को "बर्दाश्त से बाहर" बताया

यह परिवारिक विवाद तेज प्रताप ने भड़काया। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप ने रोहिणी के अपमान को "बर्दाश्त से बाहर" बताया। उन्होंने "गद्दारों" को चेतावनी दी कि बदला लेंगे। तेज प्रताप ने कहा कि परिवार के अपमान करने वालों को माफ नहीं करेंगे। यह बयान RJD में फूट को उजागर करता है। रोहिणी के सोशल मीडिया पर परिवारिक सदस्यों को अनफॉलो करने से संकेत मिले थे। पार्टी नेताओं के कामकाज पर शक जताया था। बिहार चुनाव में RJD की हार ने सबको हिला दिया।

तेजस्वी के करीबियों पर अपमान और साजिश का आरोप लगाया

उनका कहना है कि राबड़ी देवी ने रोहिणी का साथ दिया। लालू प्रसाद ने भी बेटी का बचाव किया। रोहिणी ने कहा कि पिता ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। परिवार में बहनों का त्याग देख कर बहुत दुख हुआ। तेजस्वी के करीबियों पर अपमान और साजिश का आरोप लगाया। वहीं संजय, रेचल और रमीज का नाम लिया। रोहिणी ने कहा कि मीडिया उनसे सवाल करे। यह विवाद RJD की एकजुटता पर सवाल उठाता है। पार्टी में नेतृत्व की लड़ाई तेज हो सकती है। रोहिणी मुंबई रवाना हो रही हैं।

ससुराल में शांति मिलेगी व राजनीति से दूर रहेंगी

उनका मानना है कि ससुराल में शांति मिलेगी व राजनीति से दूर रहेंगी। बिहार चुनाव के बाद यह फूट RJD के लिए झटका है। तेज प्रताप का गुस्सा भाइयों के बीच तनाव बढ़ा सकता है। जबकि लालू-राबड़ी की भूमिका अहम है। परिवारिक कलह राजनीतिक रंग ले रहा है। रोहिणी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग बहनों के त्याग पर चर्चा कर रहे हैं। राजद कार्यकर्ता चिंतित हैं कि भविष्य में पार्टी कैसे चलेगी ?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar Assembly Election 2020

बिहार चुनाव 2025

politics

RJD

Updated on:

16 Nov 2025 09:02 pm

Published on:

16 Nov 2025 08:54 pm

Hindi News / National News / पिता लालू और मां राबड़ी देवी को लेकर रोहिणी आचार्य ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Tej Pratap News: ‘NDA का करेंगे समर्थन’, पार्टी और परिवार से बेदखल करने पर तेज प्रताप ने लिया बदला; बहन रोहिणी को दिया बड़ा ऑफर

NDA का समर्थन करेगी तेज प्रताप की पार्टी
राष्ट्रीय

कांग्रेस ने जदयू और बीजेपी से छीनी तीन सीटें और गंवा दी 16, जानें उन पर किसको हराया

कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत की दर्ज
राष्ट्रीय

लालू परिवार में और बढ़ा अंदरूनी कलह, रोहिणी आचार्या के बाद तीन और बहनें राबड़ी आवास छोड़कर दिल्ली रवाना

तेजस्वी यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्या और अन्य बहनें
पटना

चुनाव परिणाम 2025: ‘सपनों की दुनिया में CM बन रहा था तेजस्वी…’ RJD की करारी हार पर भड़के लालू के पुराने साथी

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.