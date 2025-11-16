पिता लालू और मां राबड़ी देवी को लेकर रोहिणी आचार्य ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा

Rohini Acharya Lalu Yadav: आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Rohini Acharya Lalu Yadav) की बेटी रोहिणी आचार्य ( Rohini Acharya Tejashwi) ने सनसनीखेज बयान दे कर परिवार में दरार की बात को साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ अपने भाई तेजस्वी यादव को ठुकराया है, लेकिन माता-पिता (Lalu Yadav Family Rift) और बहनों का पूरा साथ है। रोहिणी ने दिल्ली में रिपोर्टर्स से बातचीत में बताया कि तेजस्वी के करीबियों ने उन्हें अपमानित किया और राजनीति से बाहर धकेला। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी और कहा, "मैंने कोई झूठ नहीं बोला।" वहीं तेजस्वी, संजय यादव, रेचल यादव और रमीज से सवाल करने की अपील की। यह बयान बिहार चुनाव के बाद परिवारिक कलह उजागर करता है।