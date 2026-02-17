रोहतक में भयानक गैंगवार: 22 गोलियां दाग कर ली जान, हमले के पीछे अमेरिका में बैठे बदमाशों का हाथ

मामले की जांच आगे बढ़ पाती उससे पहले ही एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इसे और विवादित बना दिया। गोगा की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल होने लगा। पोस्ट में इस हत्या के गैंगवार होने का दावा किया गया। जय भोले लिखते हुए पोस्ट की शुरुआत हुई और इसमें विदेशी गैंगस्टरों के नाम पर हमले की जिम्मेदारी दी गई। इसमें लिखा गया कि गोगा की हत्या अमेरिका में बैठे कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और मोस्ट वांटेड नीरज फरीदपुरिया के कहने पर की गई है। पोस्ट में आगे धमकी भी दी गई कि अभी कई और लोग उनके निशाने पर है।