17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

रोहतक में भयानक गैंगवार: 22 गोलियां दाग कर ली जान, हमले के पीछे अमेरिका में बैठे बदमाशों का हाथ

रोहतक में आईजी ऑफिस के पास दिनदहाड़े 22 गोलियां मारकर युवक की हत्या कर दी गई। 30 राउंड फायरिंग के बाद आरोपी फरार हो गए। सोशल मीडिया पोस्ट से मामला और संवेदनशील हो गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Feb 17, 2026

crime

रोहतक में गैंगवार (प्रतीकात्मक तस्वीर)

हरियाणा के रोहतक से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां शुक्रवार सुबह एक बहुत बड़ा गैंगवार हो गया। इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने खुलेआम एक युवक को लगातार 22 गोलियां मारी गई जिसके चलते मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यह घटना आईजी ऑफिस से कुछ ही दूरी पर स्थित दिल्ली बाईपास के पास हुई थी। घटना में मारे गए युवक की पहचान दिनेश उर्फ गोगा के रूप में हुई है। अमेरिका में बैठे बदमाशों द्वारा इस घटना की जिम्मेदारी लेने की बात भी सामने आई है। इस घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

गोगा को लगी 22 गोलियां

घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हमलावर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाकर मौके पर पहुंचे और सीधे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की जिससे पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज गया। गोलीबारी के दौरान गोगा को करीब 22 गोलियां लगी जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग के बाद आरोपी तुरंत मौके से फरार हो गए। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी।

28 से 30 राउंड गोलियों के खोल मिले

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी शुरू करके जांच शुरू की और घटनास्थल से भी सबूत जुटाए गए। पुलिस को मौके से 28 से 30 राउंड गोलियों के खोल मिले। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस ने आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।

सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ा विवाद

मामले की जांच आगे बढ़ पाती उससे पहले ही एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इसे और विवादित बना दिया। गोगा की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल होने लगा। पोस्ट में इस हत्या के गैंगवार होने का दावा किया गया। जय भोले लिखते हुए पोस्ट की शुरुआत हुई और इसमें विदेशी गैंगस्टरों के नाम पर हमले की जिम्मेदारी दी गई। इसमें लिखा गया कि गोगा की हत्या अमेरिका में बैठे कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और मोस्ट वांटेड नीरज फरीदपुरिया के कहने पर की गई है। पोस्ट में आगे धमकी भी दी गई कि अभी कई और लोग उनके निशाने पर है।

पुलिस वालों को दी धमकी

पोस्ट में लिखा गया कि बाकी ये और 2-4 कीड़े मकोड़े हैं इनका टाइम आ लिया है। साथ ही पुलिसकर्मियों को भी भ्रष्टाचार का आरोपी बताते हुए इस पोस्ट में चेतावनी दी गई। इसमें लिखा गया कि हम देश के कानून और ईमानदार खाकी का सम्मान करते है, लेकिन कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों के कारण आज यह दिन देखना पड़ा रहा है। यह मामला सामने आने के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर अभी किसी दावे की पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

17 Feb 2026 10:07 am

Published on:

17 Feb 2026 09:54 am

Hindi News / National News / रोहतक में भयानक गैंगवार: 22 गोलियां दाग कर ली जान, हमले के पीछे अमेरिका में बैठे बदमाशों का हाथ

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.