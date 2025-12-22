22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भारत में बढ़ते लिव इन कल्चर पर RSS प्रमुख भागवत का बड़ा बयान, बोले- शादी शारीरिक संतुष्टि का जरिया नहीं

RSS chief Bhagwat: मोहन भागवत ने कहा कि लिव इन में रहने वाले अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। उन्होंने जनसंख्या और शादी को लेकर अपनी बात रखी है। साथ ही जानिए, भागवत ने संघ और भाजपा के रिश्तों पर क्या कहा...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 22, 2025

Mohan Bhagwat

सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत। फोटो- पत्रिका नेटवर्क

RSS chief Bhagwat: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत में बढ़ते लिव इन रिलेशनशिप कल्चर कहा कि इसमें रहने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। वह जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि परिवार, शादी, सिर्फ शारीरिक संतुष्टि का जरिया नहीं है। यह समाज की एक इकाई है। उन्होंने कहा कि परिवार इकाई संस्कृति, अर्थव्यवस्था का संगम है और कुछ मूल्यों को अपनाकर समाज को आकार देती है।

परिवार समाज की इकाई है: संघ प्रमुख

सरसंघचालक ने कहा कि परिवार वह जगह है। जहां एक व्यक्ति समाज में रहना सीखता है। लोगों के मूल्य परिवार से ही आते हैं। कोलकाता में उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों की निश्चित संख्या या शादी की उम्र तय करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि तीन बच्चे आदर्श हो सकते हैं, और शादी 19 से 25 साल की उम्र के बीच की जा सकती है।

जनसंख्या पर दिया बयान

उन्होंने कहा कि भारत ने अपने जनसंख्या को प्रभावी ढंग से मैनेज नहीं किया है। आबादी एक बोझ है, लेकिन यह एक संपत्ति भी है। हमें अपने देश के पर्यावरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाओं, महिलाओं की स्थिति, उनके स्वास्थ्य और देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 50 साल के अनुमान के आधार पर एक पॉलिसी बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफर कहते हैं कि अगर जन्मदर 3.0 से कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि देश की आबादी घट रही है। यह 2.1 से कम हो जाती है, तो यह खतरनाक है। अभी, हम सिर्फ बिहार की वजह से 2.1 पर हैं, नहीं तो, हमारी दर 1.9 है।

भाजपा-संघ के संबंध पर कही ये बात

खास बात यह थी कि उनकी सभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल (रि.) डीके जोशी भी मौजूद थे। यहां उन्होंने भाजपा के साथ संघ के संबंध पर भी बात कही। संघ के स्वयंसेवक समाज के अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। कुछ लोग राजनीति में हैं। कुछ सत्तारूढ़ दल से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन संघ को किसी एक राजनीतिक दल से जोड़कर देखना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कई लोगों में संघ को भाजपा की नज़र से समझने की प्रवृत्ति है, लेकिन यह एक बड़ी गलती है।

बताया क्या है संघ का उद्देश्य

संघ का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना है, ना कि किसी दूसरे समुदाय का विरोध करना। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई मानता है कि संघ मुस्लिम विरोधी है तो वह अपनी राय बना सकता है, लेकिन यदि यह उससे मेल नहीं खाएं तो राय बदलनी भी चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

22 Dec 2025 07:54 am

Published on:

22 Dec 2025 07:53 am

Hindi News / National News / भारत में बढ़ते लिव इन कल्चर पर RSS प्रमुख भागवत का बड़ा बयान, बोले- शादी शारीरिक संतुष्टि का जरिया नहीं

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.