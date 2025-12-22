भारत में बढ़ते लिव इन कल्चर पर RSS प्रमुख भागवत का बड़ा बयान, बोले- शादी शारीरिक संतुष्टि का जरिया नहीं

उन्होंने कहा कि भारत ने अपने जनसंख्या को प्रभावी ढंग से मैनेज नहीं किया है। आबादी एक बोझ है, लेकिन यह एक संपत्ति भी है। हमें अपने देश के पर्यावरण, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाओं, महिलाओं की स्थिति, उनके स्वास्थ्य और देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 50 साल के अनुमान के आधार पर एक पॉलिसी बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफर कहते हैं कि अगर जन्मदर 3.0 से कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि देश की आबादी घट रही है। यह 2.1 से कम हो जाती है, तो यह खतरनाक है। अभी, हम सिर्फ बिहार की वजह से 2.1 पर हैं, नहीं तो, हमारी दर 1.9 है।