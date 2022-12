चीन-अमरीका जैसा बनने की कोशिश करने से नहीं होगा भारत का विकास: मोहन भागवत

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि चीन और अमरीका बनने की कोशिश करने से भारत का विकास नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने धर्म को लेकर भी एक दिलचस्प बात कही।

RSS chief Mohan Bhagwat spoke in Mumbai India's development will not happen by trying to be like China-America