राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और PM मोदी से लेकर इन राज्यों के CM तक RSS का दबदबा, देखें पूरी लिस्ट

RSS जिसे संघ परिवार के नाम से भी जाना जाता है, आज देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले 11 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में है। इस सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे कई नेता RSS से जुड़े हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री सहित केंद्र के अधिकतर मंत्री और कई राज्यों के राज्यपाल व मुख्यमंत्री RSS की पृष्ठभूमि से आते हैं। हाल ही में 9 सितंबर, 2025 को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए सीपी राधाकृष्णन भी RSS से संबंध रखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रसेविका समिति से ताल्लुक रखती है। यह समिति आरएसएस के मार्गदर्शन से चलती है।