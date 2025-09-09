Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और PM मोदी से लेकर इन राज्यों के CM तक RSS का दबदबा, देखें पूरी लिस्ट

एनडीए की ओर से समर्थित उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 452 मत मिले। इस जीत के साथ ही वह देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए चयनित हो गए हैं।

भारत

Shaitan Prajapat

Sep 09, 2025

पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन (Photo: IANS)

CP Radhakrishnan is New Vice President: एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए, उन्होंने विपक्षी भारतीय ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी को हराया। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान समाप्त होने के कुछ ही देर बाद राधाकृष्णन को विजेता घोषित कर दिया गया। एनडीए समर्थित उम्मीदवार को 452 वोट मिले, जबकि सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। 67 वर्षीय राधाकृष्णन, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे, दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने वाले तमिलनाडु के तीसरे नेता बन गए। रिटर्निंग ऑफिसर पीसी मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन को विजेता घोषित किया।

देश के नए उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन

चुनाव आयोग के अनुसार, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल वोटर संख्या 788 थी। इसमें 7 पद रिक्त रहने के कारण प्रभावी वोटर संख्या 781 रही। मंगलवार को हुए मतदान में 768 सांसदों ने वोट डाला, जबकि 13 सदस्य अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित रहने वालों में बीआरएस के 4, बीजद के 7, शिरोमणि अकाली दल के 1 और एक निर्दलीय सांसद शामिल थे। एनडीए के 427 सांसदों ने मतदान में हिस्सा लिया और बहुमत से राधाकृष्णन की जीत सुनिश्चित की।

Vice President Election Result: उपराष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद सुदर्शन रेड्डी ने दी पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा
राष्ट्रीय
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष: स्वर्णिम काल की कहानी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) 27 सितंबर, 2025 को अपनी स्थापना का 100वां वर्ष मना रहा है। 27 सितंबर, 1925 को विजयदशमी के दिन डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने इस संगठन की नींव रखी थी। तब से हर वर्ष विजयदशमी पर RSS अपनी वर्षगांठ मनाता है। इस शताब्दी वर्ष में संगठन का प्रभाव और विस्तार अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा है, जिसे इसका स्वर्णिम काल कहा जा सकता है।

संघ परिवार का राजनीतिक प्रभाव

RSS जिसे संघ परिवार के नाम से भी जाना जाता है, आज देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले 11 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में है। इस सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे कई नेता RSS से जुड़े हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री सहित केंद्र के अधिकतर मंत्री और कई राज्यों के राज्यपाल व मुख्यमंत्री RSS की पृष्ठभूमि से आते हैं। हाल ही में 9 सितंबर, 2025 को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए सीपी राधाकृष्णन भी RSS से संबंध रखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रसेविका समिति से ताल्लुक रखती है। यह समिति आरएसएस के मार्गदर्शन से चलती है।

यहां देखें पूरी लिस्ट

पद - नाम
राष्ट्रपति - द्रौपदी मुर्मू
उपराष्ट्रपति - सीपी राधाकृष्णन
प्रधानमंत्री - पीएम मोदी
केंद्रीय रक्षा मंत्री - राजनाथ सिंह
केंद्रीय रक्षा मंत्री - अमित शाह
केंद्रीय मंत्री - नितिन गडकरी
केंद्रीय मंत्री - शिवराज सिंह चौहान
लोकसभा स्पीकर - ओम बिरला
केंद्रीय मंत्री - मनोहर लाल खट्टर
केंद्रीय मंत्री - धर्मेंद्र प्रधान
मुख्यमंत्री - देवेंद्र फडनवीस
मुख्यमंत्री - मोहन चरण माझी
मुख्यमंत्री - भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री - पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री -विष्णुदेव साय
गवर्नर - ओम माथुर
गवर्नर - राजेन्द्र अर्लेकर
गवर्नर - शिव प्रताप शुक्ल
गवर्नर - गुलाब चंद कटारिया

Vice President Election Result: उपराष्ट्रपति चुनाव में जीते NDA प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन, 452 वोट मिलें
राष्ट्रीय
Updated on:

09 Sept 2025 08:49 pm

Published on:

09 Sept 2025 08:43 pm

Hindi News / National News / राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और PM मोदी से लेकर इन राज्यों के CM तक RSS का दबदबा, देखें पूरी लिस्ट

