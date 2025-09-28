RSS नेता इंद्रेश कुमार बोले, ‘देश के मुसलमानों का हक खा रहे घुसपैठिए, हजरत मोहम्मद मुसलमानों की पहचान की बुनियाद’

इस मौके पर एनसीएमईआई के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. शाहिद अख्तर ने कहा कि एमआरएम अपनी 25 साल की गौरवपूर्ण यात्रा पूरी करने जा रहा है और अब अगले 25 वर्षों के लिए नई दिशा तय करनी होगी। उन्होंने कहा, "हमें दर्शक नहीं, राष्ट्र निर्माता बनना है।" राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजल ने कहा कि यह मंच सिर्फ दो कमरों से शुरू हुआ था और पहले सम्मेलन में मात्र 110 लोग थे। आज यहां 10,000 कार्यकर्ताओं की मौजूदगी इस संगठन की गहरी जड़ों और व्यापक स्वीकार्यता का सबूत है।