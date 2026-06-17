RSS के रांची कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमले की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

रांची में RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकते बदमाश (फोटो- Sarwesh एक्स पोस्ट)
झारखंड की राजधानी रांची से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां मंगलवार रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के कार्यालय पर अज्ञात बदमाशों द्वारा पेट्रोल बम से हमले की कोशिश की गई। हमले की यह घटना कार्यालय के पास लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई जिसके आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी की फुटेज में दो युवक निवारणपुर स्थित आरएसएस के प्रांत कार्यालय पर मोटरसाइकिल से पहुंचे और फिर पेट्रोल से भरी बोलते फेंक कर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक यह घटना रात 12:36 बजे हुई थी। कार्यालय पर हमला कर बदमाश मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी की फुटेज की मदद से बदमाशों की पहचान की जा रही है।
इस घटना ने राज्य में राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेताओं ने इसे गंभीर सुरक्षा चूक और संभावित साजिश करार दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री और झारखंड से BJP के वरिष्ठ नेता संजय सेठ ने इस घटना को साजिश बताते हुए कहा है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। संजय सेठ ने प्रशासन से कार्यालय के पास स्थायी पुलिस पिकेट लगाने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि संघ कार्यालय संगठन के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्थान है और उसकी सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। BJP नेताओं ने इस मामले को राज्य की कानून व्यवस्था से जोड़ते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं।
रांची शहर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस केवी रमन ने मीडिया को बताया कि घटनास्थल से दो बोतलें बरामद की गई हैं, जिनकी जांच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम कर रही है। पुलिस ने साइबर DSP समेत कई अधिकारियों को जांच में लगाया है। पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में विशेष टीम गठित की गई है। अधिकारियों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण में कुछ संदिग्धों की जानकारी मिली है और उनकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच के बाद ही घटना की प्रकृति और मकसद को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आएगी।
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस घटना को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि दो लोग मोटरसाइकिल पर आए और कार्यालय की ओर पेट्रोल बम फेंककर भाग निकले। मरांडी ने दावा किया कि यह किसी बड़ी घटना की तैयारी का संकेत हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से तुरंत कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। इस मामले ने राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है तथा सुरक्षा एजेंसियां अब हर पहलू से जांच कर रही हैं।
केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने घटना को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि हमलावर मोटरसाइकिल से आए, कुछ बातचीत की और फिर एक पेट्रोल बम फेंका जो हवा में ही फट गया। इसके बाद उन्होंने दूसरा पेट्रोल बम फेंका, लेकिन वह जमीन पर गिरकर टूट गया और विस्फोट नहीं हुआ। संजय सेठ ने कहा कि पेट्रोल बम का मकसद आग फैलाना था, क्योंकि उसमें अत्यधिक ज्वलनशील पेट्रोल भरा हुआ था। उन्होंने बताया कि वहां कई वाहन खड़े थे और संगठन के कार्यकर्ता भी कार्यालय के अंदर मौजूद थे। अगर पेट्रोल जमीन पर फैलकर आग पकड़ लेता तो पूरा इलाका आग की चपेट में आ सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि रांची में अशांति फैलाने की बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन भगवान की कृपा से वह विफल हो गई। उन्होंने कहा कि किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा और रांची तथा झारखंड की शांति हर हाल में बनाए रखी जाएगी।
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