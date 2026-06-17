RSS के रांची कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमले की कोशिश, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने घटना को लेकर विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि हमलावर मोटरसाइकिल से आए, कुछ बातचीत की और फिर एक पेट्रोल बम फेंका जो हवा में ही फट गया। इसके बाद उन्होंने दूसरा पेट्रोल बम फेंका, लेकिन वह जमीन पर गिरकर टूट गया और विस्फोट नहीं हुआ। संजय सेठ ने कहा कि पेट्रोल बम का मकसद आग फैलाना था, क्योंकि उसमें अत्यधिक ज्वलनशील पेट्रोल भरा हुआ था। उन्होंने बताया कि वहां कई वाहन खड़े थे और संगठन के कार्यकर्ता भी कार्यालय के अंदर मौजूद थे। अगर पेट्रोल जमीन पर फैलकर आग पकड़ लेता तो पूरा इलाका आग की चपेट में आ सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि रांची में अशांति फैलाने की बहुत बड़ी साजिश रची गई थी, लेकिन भगवान की कृपा से वह विफल हो गई। उन्होंने कहा कि किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा और रांची तथा झारखंड की शांति हर हाल में बनाए रखी जाएगी।