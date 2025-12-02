संचार साथी आपके मैसेज पढ़ और कॉल सुन सकता है? जानें BJP ने विपक्ष की जासूसी के आरोप पर क्या कहा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि यह ऐप भाजपा द्वारा लोगों की आवाज दबाने के प्रयासों की लंबी सूची में एक और कड़ी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा विभिन्न हितधारकों और नागरिकों को विश्वास में लिए बिना इस ऐप को प्री-लोड करने का एकतरफा निर्देश तानाशाही का प्रतीक है। सरकार यह क्यों जानना चाहती है कि नागरिक अपने परिवार और दोस्तों से क्या बात करते हैं? उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, “लोकतंत्र नष्ट हो रहा है। डायस्टोपियन युग फल-फूल रहा है।”