‘तेजस्वी की सेना ने रंगदारी शुरू की’, RJD कार्यकर्ताओं ने दलितों को पीटा तो भड़के संजय झा

जदयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा (फोटोःIANS)
Bihar Assembly elections: गोपालगंज में राजद को वोट नहीं देने पर पार्टी के समर्थकों ने तीन दलितों की पिटाई कर दी। आरा में NDA के समर्थकों को भी पीटने का आरोप राजद कार्यकर्ताओं पर लगा है। अब इसे लेकर जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने तेजस्वी पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि भैया जी को ख्याली पुलाव पकाते देखकर उनकी सेना ने रंगदारी शुरू कर दी है। बाकि तो जनता ही मालिक है।
इधर, वैशाली जिले के महनार विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार ई. रविन्द्र सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन पर मतदान के दौरान भीड़ को उकसाकर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) पर पत्थरबाजी करवाने का आरोप है। महनार एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने कहा कि राजद उम्मीदवार द्वारा पत्थरबाजी की गई। इस पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है।
बिहार भाजपा के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया है कि बिहार की जनता ने एनडीए सरकार की वापसी के लिए मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि पहले चरण की बंपर वोटिंग के बाद एक चीज तो साफ है कि एनडीए सरकार बनाने जा रही है।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है तो वहीं, दूसरी चरण के लिए चुनावी प्रचार तेज हो गया है। 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। एनडीए को विश्वास है कि 6 नवंबर की तरह 11 नवंबर को भी बिहार में जनता बंपर वोटिंग करेगी।
दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों को नजदीक से देखा है। दूसरी ओर पीएम मोदी ने बिहार के लिए खजाना खोल दिया है। पीएम मोदी ने लाखों-करोड़ों रुपए की योजनाएं दी है। साथ ही उनके द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं से बिहार की जनता को लाभ मिला है।
