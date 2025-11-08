‘तेजस्वी की सेना ने रंगदारी शुरू की’, RJD कार्यकर्ताओं ने दलितों को पीटा तो भड़के संजय झा

Bihar Assembly elections: गोपालगंज में राजद को वोट नहीं देने पर पार्टी के समर्थकों ने तीन दलितों की पिटाई कर दी। आरा में NDA के समर्थकों को भी पीटने का आरोप राजद कार्यकर्ताओं पर लगा है। अब इसे लेकर जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने तेजस्वी पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि भैया जी को ख्याली पुलाव पकाते देखकर उनकी सेना ने रंगदारी शुरू कर दी है। बाकि तो जनता ही मालिक है।