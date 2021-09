Saree not Allowed मामले पर बड़ा प्रस्ताव, 5 लाख रुपये जुर्माने का हो प्रावधान

नई दिल्ली। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में साड़ी पहने हुए महिला को स्टाफ द्वारा एंट्री ना दिए जाने के मामले के सोशल मीडिया

तेजी से वायरल वीडियो के बाद जमकर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता और दिल्ली नगर निगम में

कांग्रेस दल के नेता अभिषेक दत्त ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसे साधारण सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। फिलहाल

उन्होंने इस प्रस्ताव के संबंध में दक्षिणी नगर निगम के सचिव को सूचित कर दिया है।

अपने प्रस्ताव में अभिषेक दत्त ने लिखा, "साड़ी एक भारतीय पारंपरिक परिधान है। भारतीय संस्कृति में साड़ी का पवित्र और

धार्मिक महत्व है। राजधानी दिल्ली के एक रेस्टोरेंट की यह घटना महिला सम्मान, परिधान और भारतीय संस्कृति को भी

आघात पहुंचाती है।"

उन्होंने आगे लिखा, "इसलिए इस घटना का संज्ञान लेते हुए निगम के क्षेत्र के आने वाले सभी रेस्टोरेंट-होटल आदि को उचित

निर्देश जारी किए जाएं। वहीं, अगर भविष्य में ऐसे किसी मामले में किसी रेस्टोरेंट या होटल में प्रवेश से रोका जाए तो उस

रेस्टोरेंट पर 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया जाए।"

दूसरी तरफ, इस मामले को लेकर दिल्ली स्थित अकीला रेस्टोरेंट ने इस पर स्पस्टीकरण जारी किया था। वायरल वीडियो के

बारे में रेस्त्रां प्रबंधन ने कहा था कि इसमें पूरी सच्चाई नहीं दिखाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया था कि घटना को गलत

तरीके से पेश किया गया है। इसके अलावा दावा किया था कि उनके रेस्त्रां में भारतीय समुदाय का सम्मान करने में विश्वास

किया जाता है और हमेशा से आधुनिक से लेकर पारंपरिक तक सभी ड्रेस कोड में मेहमानों का स्वागत होता है।

यह मामला तब सामने आया था जब एक महिला पत्रकार अनीता चौधरी ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया था। इस

वीडियो में अनीता ने आरोप लगाया था कि उसे रविवार को दिल्ली के रेस्टोरेंट में केवल इसलिए प्रवेश नहीं करने दिया गया,

क्योंकि उसने साड़ी पहनी हुई थी।

Saree is not allowed in Aquila restaurant as Indian Saree is now not an smart outfit.What is the concrete definition of Smart outfit plz tell me @AmitShah @HardeepSPuri @CPDelhi @NCWIndia

Please define smart outfit so I will stop wearing saree @PMishra_Journo #lovesaree pic.twitter.com/c9nsXNJOAO