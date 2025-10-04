कोलंबिया में वीर सावरकर पर बयान देकर बुरे फंसे राहुल गांधी, कांग्रेस नेता के खिलाफ कोर्ट जाएंगे पोते रंजीत

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में छाए रहते है। विवादित बयानों को लेकर कांग्रेस सांसद पर कई मामले दर्ज है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीते दिनों अपने कोलंबिया दौरे के दौरान वीर सावरकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब इस मामले पर सियासत गर्म हो गई है। वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है।