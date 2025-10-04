Patrika LogoSwitch to English

कोलंबिया में वीर सावरकर पर बयान देकर बुरे फंसे राहुल गांधी, कांग्रेस नेता के खिलाफ कोर्ट जाएंगे पोते रंजीत

राहुल गांधी ने बीते दिनों अपने कोलंबिया दौरे के दौरान वीर सावरकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 04, 2025

Savarkar grandson Ranjit

सावरकर के पोते रंजीत (Photo-IANS)

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में छाए रहते है। विवादित बयानों को लेकर कांग्रेस सांसद पर कई मामले दर्ज है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीते दिनों अपने कोलंबिया दौरे के दौरान वीर सावरकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब इस मामले पर सियासत गर्म हो गई है। वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है।

राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट जाएंगे सावरकर के पोते रंजीत

वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि मैं राहुल गांधी के इस बयान के लिए कोर्ट जाने वाला हूं। राहुल गांधी के कहने पर ही कांग्रेस प्रवक्ता इस तरह का बयान दे रहे हैं। मैं इसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार मानता हूं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी राहुल गांधी के कहने पर वीर सावरकर पर आपत्तिजनक बयान दिया था।

स्वतंत्रता सेनानियों के पाठ पढ़ाए जाने के फैसले का स्वागत

दिल्ली के स्कूलों में RSS और स्वतंत्र वीर सावरकर समेत तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के पाठ पढ़ाए जाने के फैसले पर रंजीत सावरकर ने कहा कि दिल्ली सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है। उन्हें पहले ही इस प्रकार का फैसला ले लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इससे लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा होगी और लोग स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानेंगे।

अपना इतिहास पता होना चाहिए

रंजीत सावरकर ने कहा कि आज के युवाओं को अपना इतिहास पता होना चाहिए क्योंकि जिस देश के युवा अपने इतिहास को भूल जाते हैं, उस देश का भूगोल भी बिगड़ जाता है। स्कूलों में इस विषय को पढ़ाने का फैसला काफी पहले ही कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए।

RSS हमेशा देश के लिए खड़ा मिलेगा

RSS के 100 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि RSS शुरू से ही देश के हित में काम कर रही है। देश में कोई भी आपदा आई हो, ये लोग बिना स्वार्थ के खड़े रहते हैं। ये लोग सौ साल से देश की सेवा कर रहे हैं। इस तरह का आज कोई संगठन देश में नहीं है। जब भी देश को आवश्यकता होगी, RSS हमेशा खड़ा मिलेगा।

Published on:

04 Oct 2025 10:08 pm

Hindi News / National News / कोलंबिया में वीर सावरकर पर बयान देकर बुरे फंसे राहुल गांधी, कांग्रेस नेता के खिलाफ कोर्ट जाएंगे पोते रंजीत

