SBI Viral Video: बैंक में ट्रैक्टर पर सीढ़ी लगाकर एंट्री कर रहे लोग

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कई ग्राहक ओडिशा के भद्रक ज़िले में एसबीआई की एक शाखा में घुसने के लिए ट्रैक्टर पर रखी सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

2 min read
Google source verification

कोच्चि

image

Shaitan Prajapat

Nov 25, 2025

SBI Viral Video

बैंक में ट्रैक्टर पर सीढ़ी लेकर अंदर जा रहे लोग (फोटो सोशल मीडियो)

SBI Bank Viral Video: सोशल मीडिया पर रोजाना बड़ी संख्या में वीडियो अपलोड किए जाते हैं। इनमें से कुछ इतने रोचक होते हैं कि वायरल हो जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो ओडिशा के भद्रक जिले से सामने आया है। इस वायरल वीडियो में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक शाखा में घुसने के लिए कई ग्राहक ट्रैक्टर पर सीढ़ी लगाकर अंदर जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

दरअसल, अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान बैंक का मुख्य गेट क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे ग्राहकों को शाखा तक पहुंचने के लिए सीढ़ी चढ़नी पड़ी। ओडिशा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह वीडियो चरम्पा बाजार का है। अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान चरम्पा बाजार से भद्रक रेलवे स्टेशन तक अवैध ढांचों को हटाया गया। इस दौरान कई दुकानें, मकान और अन्य ढांचे ध्वस्त कर दिए गए, जिनमें SBI शाखा भवन का एक हिस्सा भी शामिल था।

अतिक्रमण अभियान में टूट गया बैंक का मुख्य द्वार

अधिकारियों ने पाया कि शाखा भवन का अगला हिस्सा और सीढ़ियां कथित तौर पर अतिक्रमण की गई जमीन पर बनाई गई थीं, जिसके बाद उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। इससे भवन में प्रवेश का कोई रास्ता नहीं बचा। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बैंक और भवन मालिक दोनों को अतिक्रमण के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था।

ट्रैक्टर पर लगा दी सीढ़ी

तोड़फोड़ के बाद बैंक ने ट्रैक्टर पर सीढ़ी लगा दी ताकि कर्मचारी और ग्राहक पहली मंजिल तक पहुंच सकें। हालांकि, शाखा में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इंटरनेट पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे। वीडियो पर कुछ लोगों ने बुनियादी सुविधाओं को लेकर चिंता जताई, वहीं कुछ मस्ती में कमेंट कर रहे हैं।एक यूजर ने X पर लिखा, 'भारत सैटेलाइट बनाता है, लेकिन मेरे स्थानीय बैंक में प्रवेश करने के लिए मुझे पर्वतारोहण उपकरण चाहिए। क्या कोई हमारी प्राथमिकताएं समझा सकता है?'

वीडियो वायरल होने के बाद लगाई नई सीढ़ियां

रिपोर्ट के मुताबिक, वीडियो के ऑनलाइन वायरल होने के बाद बैंक मैनेजर ने बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों की सुविधा के लिए स्टील की स्थायी सीढ़ी लगवा दी है।

