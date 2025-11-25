SBI Viral Video: बैंक में ट्रैक्टर पर सीढ़ी लगाकर एंट्री कर रहे लोग

तोड़फोड़ के बाद बैंक ने ट्रैक्टर पर सीढ़ी लगा दी ताकि कर्मचारी और ग्राहक पहली मंजिल तक पहुंच सकें। हालांकि, शाखा में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इंटरनेट पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे। वीडियो पर कुछ लोगों ने बुनियादी सुविधाओं को लेकर चिंता जताई, वहीं कुछ मस्ती में कमेंट कर रहे हैं।एक यूजर ने X पर लिखा, 'भारत सैटेलाइट बनाता है, लेकिन मेरे स्थानीय बैंक में प्रवेश करने के लिए मुझे पर्वतारोहण उपकरण चाहिए। क्या कोई हमारी प्राथमिकताएं समझा सकता है?'