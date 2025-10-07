असम BJP की पोस्ट की गई वीडियो को लेकर SC ने भेजा नोटिस, मुस्लिमों की छवि बिगाड़ने का लगाया आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असम बीजेपी के आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट किए गए एक वीडियो को हटाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए BJP असम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर होगी।