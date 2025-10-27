Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

School Holiday: 28 अक्टूबर को Chhath Puja पर छुट्टी का ऐलान, जानें कहां- कहां बंद रहेंगे स्कूल

Chhath Puja: लोकआस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर उत्तर भारत के कई राज्यों में 28 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन सभी सरकारी दफ्तर, शिक्षण संस्थान, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 27, 2025

School Holiday

School Holiday (Image-Freepik)

School Holiday: उत्तर भारत के कई राज्यों में छठ पूजा के अवसर पर स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। बिहार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों, झारखंड समेत कई राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि छठ पूजा के कारण नोएडा और गाजियाबाद के सभी स्कूल मंगलवार, 28 अक्टूबर को बंद रहेंगे। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, जिला प्रशासन का परिपत्र सोमवार शाम को स्कूलों के साथ शेयर किया गया। इसके बाद संस्थानों ने आधिकारिक नोटिस और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अभिभावकों को छुट्टी के बारे में सूचित किया। बता दें कि सोमवार, 27 अक्टूबर को छठ पूजा के लिए दिल्ली-एनसीआर में पहले ही सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा चुका है।

गौतम बुद्ध नगर में सभी स्कूल बंद

रिपोर्टों के अनुसार, गौतम बुद्ध नगर प्रशासन द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है, छठ के त्योहार के लिए 28 अक्टूबर को जिले के सभी स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। यह निर्देश जिले में संचालित नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों पर लागू होता है। अधिकारियों ने कथित तौर पर पुष्टि की है कि यह बंद निजी और सरकारी दोनों संस्थानों पर लागू है।

नोएडा और गाजियाबाद के स्कूल में छुट्टी

नोएडा और गाजियाबाद के स्कूल मंगलवार को छुट्टी रखेंगे, जबकि दिल्ली सरकार ने दूसरे दिन बंद रहने के लिए कोई अतिरिक्त अधिसूचना जारी नहीं की है। सोमवार, 27 अक्टूबर को दिल्ली के स्कूल और कार्यालय बंद रहे, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग ने छठ पर्व के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था।

छठ पूजा: चार दिवसीय उत्सव का कल समापन

बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक, छठ पूजा इस वर्ष 25 से 28 अक्टूबर तक मनाई जा रही है।

  • पहला दिन (नहाय-खाय) 25 अक्टूबर को मनाया गया।
  • दूसरा दिन (खरना) 26 अक्टूबर को मनाया गया।
  • संध्या अर्घ्य, या डूबते सूर्य को शाम का अर्घ्य, 27 अक्टूबर को दिया गया।
  • यह पर्व 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को सुबह की प्रार्थना, उषा अर्घ्य के साथ समाप्त होता है।

चक्रवात मोंथा : आंध्र प्रदेश और ओडिशा में स्कूल बंद

इसके अलावा, आंध्र-ओडिशा तट की ओर बढ़ रहे चक्रवात मोंथा के कारण इस सप्ताह कई दक्षिणी और पूर्वी राज्यों के स्कूल बंद रहेंगे। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी, कोनासीमा, एलुरु और पश्चिमी गोदावरी के जिला प्रशासनों ने स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है।

ये भी पढ़ें

‘SIR कीजिए या FIR कीजिए, कुछ नहीं होने वाला’: एसआईआर पर सियासत तेज, जानें किसने क्या कहा
राष्ट्रीय
Prashant Kishor Pramod Tiwari

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Oct 2025 09:55 pm

Hindi News / National News / School Holiday: 28 अक्टूबर को Chhath Puja पर छुट्टी का ऐलान, जानें कहां- कहां बंद रहेंगे स्कूल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

IMD Alert: मुंबई में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी

राष्ट्रीय

‘SIR कीजिए या FIR कीजिए, कुछ नहीं होने वाला’: एसआईआर पर सियासत तेज, जानें किसने क्या कहा

Prashant Kishor Pramod Tiwari
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: क्या चुनाव के बाद राजद में वापस जाएंगे तेज प्रताप? वोटिंग से पहले दिया बड़ा बयान

राष्ट्रीय

Cyclone Montha: भीषण तूफान में बदल जाएगा चक्रवात ‘मोंथा’, 90-100 किमी प्रति घंटे की गति से चलेगी हवा, भारी बारिश का अलर्ट

राष्ट्रीय

छठ पूजा के उत्सव के बीच पूरे गांव में छाया मातम, 3 परिवारों का बुझ गया चिराग

Three youths drowned in Jharkhand
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.