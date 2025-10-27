School Holiday: 28 अक्टूबर को Chhath Puja पर छुट्टी का ऐलान, जानें कहां- कहां बंद रहेंगे स्कूल

School Holiday: उत्तर भारत के कई राज्यों में छठ पूजा के अवसर पर स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। बिहार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों, झारखंड समेत कई राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि छठ पूजा के कारण नोएडा और गाजियाबाद के सभी स्कूल मंगलवार, 28 अक्टूबर को बंद रहेंगे। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, जिला प्रशासन का परिपत्र सोमवार शाम को स्कूलों के साथ शेयर किया गया। इसके बाद संस्थानों ने आधिकारिक नोटिस और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अभिभावकों को छुट्टी के बारे में सूचित किया। बता दें कि सोमवार, 27 अक्टूबर को छठ पूजा के लिए दिल्ली-एनसीआर में पहले ही सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा चुका है।