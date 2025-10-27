School Holiday: 28 अक्टूबर को Chhath Puja पर छुट्टी का ऐलान, जानें कहां- कहां बंद रहेंगे स्कूल

School Holiday (Image-Freepik)
School Holiday: उत्तर भारत के कई राज्यों में छठ पूजा के अवसर पर स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। बिहार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों, झारखंड समेत कई राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि छठ पूजा के कारण नोएडा और गाजियाबाद के सभी स्कूल मंगलवार, 28 अक्टूबर को बंद रहेंगे। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, जिला प्रशासन का परिपत्र सोमवार शाम को स्कूलों के साथ शेयर किया गया। इसके बाद संस्थानों ने आधिकारिक नोटिस और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अभिभावकों को छुट्टी के बारे में सूचित किया। बता दें कि सोमवार, 27 अक्टूबर को छठ पूजा के लिए दिल्ली-एनसीआर में पहले ही सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जा चुका है।
रिपोर्टों के अनुसार, गौतम बुद्ध नगर प्रशासन द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है, छठ के त्योहार के लिए 28 अक्टूबर को जिले के सभी स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। यह निर्देश जिले में संचालित नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों पर लागू होता है। अधिकारियों ने कथित तौर पर पुष्टि की है कि यह बंद निजी और सरकारी दोनों संस्थानों पर लागू है।
नोएडा और गाजियाबाद के स्कूल मंगलवार को छुट्टी रखेंगे, जबकि दिल्ली सरकार ने दूसरे दिन बंद रहने के लिए कोई अतिरिक्त अधिसूचना जारी नहीं की है। सोमवार, 27 अक्टूबर को दिल्ली के स्कूल और कार्यालय बंद रहे, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग ने छठ पर्व के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था।
बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक, छठ पूजा इस वर्ष 25 से 28 अक्टूबर तक मनाई जा रही है।
इसके अलावा, आंध्र-ओडिशा तट की ओर बढ़ रहे चक्रवात मोंथा के कारण इस सप्ताह कई दक्षिणी और पूर्वी राज्यों के स्कूल बंद रहेंगे। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी, कोनासीमा, एलुरु और पश्चिमी गोदावरी के जिला प्रशासनों ने स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है।
