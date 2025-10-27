‘SIR कीजिए या FIR कीजिए, कुछ नहीं होने वाला’: एसआईआर पर सियासत तेज, जानें किसने क्या कहा

चुनाव आयोग ने सोमवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दूसरे चरण की घोषणा की, जो 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर से शुरू होगा। इसमें आंध्र प्रदेश, गोवा, पुदुच्चेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप शामिल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में पहले चरण की सफलता के बाद यह कदम उठाया गया है, जहां 7.42 करोड़ मतदाताओं की सूची शुद्ध हुई। प्रक्रिया 4 नवंबर से गणना के साथ चलेगी, और अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को जारी होगी। इसका उद्देश्य मृतकों, डुप्लिकेट और अयोग्य नामों को हटाना है, ताकि 51 करोड़ मतदाताओं की सूची सटीक बने।