New Year: 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कश्मीर जाने वाले ध्यान दें, बर्फबारी को लेकर कई रास्ते बंद, नई एडवाइजरी जारी

चिल्लई कलां में होने वाली भारी बर्फबारी ही पहाड़ों में जम्मू-कश्मीर के बारहमासी पानी के जलाशयों को भरती है। ये बारहमासी जलाशय गर्मियों के महीनों में कई नदियों, झरनों और झीलों को पानी देते हैं। चिल्लई कलां के दौरान बर्फबारी न होना एक आपदा है, क्योंकि यह गर्मियों के महीनों में सूखे का संकेत देता है।