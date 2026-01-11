School Holiday: बच्चों की हुई मौज, दिल्ली-हरियाणा समेत इन जगहों पर बढ़ाई छुट्टी, जानें कब तक बंद रहेगी स्कूल

वहीं यूपी में भी कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टियां (UP School Closed) बढ़ा दी गई हैं। शीतलहर की स्थिति को लेकर आगरा में 12 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। गौतमबुद्ध नगर में कक्षा-8 तक स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। बता दें कि पहले ये छुट्टियां 10 जनवरी तक थीं, लेकिन ठंड के चलते ये छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं।