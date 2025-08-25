School Holiday: इस राज्य में बारिश का रेड अलर्ट जारी, इन जगहों पर 26 अगस्त को स्कूलों की रहेगी छुट्टी

School Holiday: हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाई मचाई हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले सात दिन हिमाचल प्रदेश में बारिश रहने की संभावना है। प्रदेश में अब तक 306 लोगों की मौत हो चुकी है, इसके अलावा 38 लोग लापता है। वहीं 3186 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, 2 नेशनल हाइवे, 739 सड़कें और कई बिजली पानी की परियोजनाएं भी बंद पड़ी हैं। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रदेश में कई जगहों पर 26 अगस्त को स्कूलों में अवकाश रखा गया है।