Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

School Holiday: इस राज्य में बारिश का रेड अलर्ट जारी, इन जगहों पर 26 अगस्त को स्कूलों की रहेगी छुट्टी

School Holiday Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर प्रशासन ने 26 अगस्त को स्कूलों का अवकाश घोषित किया है।

शिमला

Ashib Khan

Aug 25, 2025

भारी बारिश के चलते स्कूलों की रहेगी छुट्टी
भारी बारिश के चलते स्कूलों की रहेगी छुट्टी (Photo-X)

School Holiday: हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाई मचाई हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले सात दिन हिमाचल प्रदेश में बारिश रहने की संभावना है। प्रदेश में अब तक 306 लोगों की मौत हो चुकी है, इसके अलावा 38 लोग लापता है। वहीं 3186 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, 2 नेशनल हाइवे, 739 सड़कें और कई बिजली पानी की परियोजनाएं भी बंद पड़ी हैं। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रदेश में कई जगहों पर 26 अगस्त को स्कूलों में अवकाश रखा गया है।

इन जगहों पर बंद रहेंगी स्कूल

प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए मंडी, मनाली, ऊना और बिलासपुर में 26 अगस्त यानी मंगलवार को सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। प्रशासन ने बारिश को देखते हुए एहतियातन निर्णय लिया गया है। IMD ने बिलासपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।  बता दें कि भारी बारिश के चलते प्रदेश के 8 जिलों के शिक्षण संस्थानों को 25 अगस्त को बंद रखा गया। 

ये भी पढ़ें

गर्मी ने मचाई तबाही, एक हजार से अधिक लोगों ने गंवाई जान, इस देश में मौसम का तांडव
राष्ट्रीय
Spain Heatwave

25 से 31 अगस्त तक रहेगी बारिश

मौसम पूर्वानुमान पर आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे राज्य में मानसून सक्रिय रहा है। 25 से 31 अगस्त तक विभिन्न क्षेत्रों में बारिश जारी रहेगी। चंबा, कांगड़ा और मंडी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 25 अगस्त के लिए ऊना, बिलासपुर और कुल्लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सोलन और शिमला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

हमीरपुर में बारिश ने बरपाया कहर

हमीरपुर जिले में मूसलाधार बारिश लगातार कहर बरपा रही है। भारी बरसात से दर्जनों संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं, जिसके कारण लोगों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है। कई जगहों पर कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। जिला प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है।

छुट्टी के आदेश पर खड़ा हुआ विवाद

बता दें कि जिले में भारी बारिश के चलते शिक्षण संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। लेकिन, इस बीच शिक्षा सचिव के इस आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आदेश में कहा गया था कि आपदा की स्थिति में केवल बच्चों को ही छुट्टी दी जाएगी, जबकि स्कूल स्टाफ को उपस्थित होना अनिवार्य है।

ये भी पढ़ें

काजिकी तूफान की तबाही: चीन के बाद अब इस देश की ओर बढ़ रहा,लाखों जानों पर मंडरा रहा खतरा
विदेश
Typhoon Kajiki in China and Laos

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Aug 2025 09:55 pm

Hindi News / National News / School Holiday: इस राज्य में बारिश का रेड अलर्ट जारी, इन जगहों पर 26 अगस्त को स्कूलों की रहेगी छुट्टी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.