School Holiday: इस राज्य में बारिश का रेड अलर्ट जारी, इन जगहों पर 26 अगस्त को स्कूलों की रहेगी छुट्टी

School Holiday: हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाई मचाई हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले सात दिन हिमाचल प्रदेश में बारिश रहने की संभावना है। प्रदेश में अब तक 306 लोगों की मौत हो चुकी है, इसके अलावा 38 लोग लापता है। वहीं 3186 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, 2 नेशनल हाइवे, 739 सड़कें और कई बिजली पानी की परियोजनाएं भी बंद पड़ी हैं। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रदेश में कई जगहों पर 26 अगस्त को स्कूलों में अवकाश रखा गया है।
प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए मंडी, मनाली, ऊना और बिलासपुर में 26 अगस्त यानी मंगलवार को सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। प्रशासन ने बारिश को देखते हुए एहतियातन निर्णय लिया गया है। IMD ने बिलासपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि भारी बारिश के चलते प्रदेश के 8 जिलों के शिक्षण संस्थानों को 25 अगस्त को बंद रखा गया।
मौसम पूर्वानुमान पर आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे राज्य में मानसून सक्रिय रहा है। 25 से 31 अगस्त तक विभिन्न क्षेत्रों में बारिश जारी रहेगी। चंबा, कांगड़ा और मंडी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 25 अगस्त के लिए ऊना, बिलासपुर और कुल्लू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सोलन और शिमला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
हमीरपुर जिले में मूसलाधार बारिश लगातार कहर बरपा रही है। भारी बरसात से दर्जनों संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं, जिसके कारण लोगों की आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई है। कई जगहों पर कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा है। जिला प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है।
बता दें कि जिले में भारी बारिश के चलते शिक्षण संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। लेकिन, इस बीच शिक्षा सचिव के इस आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आदेश में कहा गया था कि आपदा की स्थिति में केवल बच्चों को ही छुट्टी दी जाएगी, जबकि स्कूल स्टाफ को उपस्थित होना अनिवार्य है।