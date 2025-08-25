Patrika LogoSwitch to English

काजिकी तूफान की तबाही: चीन के बाद अब इस देश की ओर बढ़ रहा,लाखों जानों पर मंडरा रहा खतरा

Typhoon Kajiki in China and Laos: चीन के हैनान प्रांत में काजिकी तूफान से भारी तबाही मच गई और एक लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।

भारत

MI Zahir

Aug 25, 2025

Typhoon Kajiki in China and Laos
चीन में तबाही के बाद लाओस पर मंडराया 'काजिकी' तूफान का खतरा। (फोटो: IANS.)

Typhoon Kajiki in China and Laos: चीन के हैनान प्रांत में रविवार रात आया साल 2025 का 13वां काजिकी तूफान भारी तबाही (Typhoon Kajiki) मचा चुका है। अब यह तूफान (Typhoon Kajiki in China and Laos) धीरे-धीरे वियतनाम होते हुए लाओस (Laos weather alert) की ओर बढ़ रहा है। चीन में इस तूफान से एक लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। चीन के दक्षिणी हैनान प्रांत में जब तूफान(China storm update) ने दस्तक दी, तो सबसे पहले यह रिसॉर्ट सिटी सान्या और फिर लेडोंग ली के तटीय इलाकों से टकराया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, करीब 1,02,500 लोग इस तूफान से सीधे प्रभावित हुए हैं। राहत की बात यह रही कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, तूफान ने सान्या, लेडोंग, लिंगशुई और वानिंग जैसे शहरों में सड़कें, बिजली, पानी की सप्लाई और संचार व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। कई जगह पेड़ गिर गए और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।

Rain Alert: आसमान से बरसेगी आफत,26-27-27-28-29-30 अगस्त को इन जगहों पर होगी भारी बारिश
राष्ट्रीय
Heavy Rainfall Alert India August 2025

10 हजार से ज्यादा राहतकर्मी जुटे मैदान में

सरकार ने राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाते हुए 10,000 से अधिक सैन्य व पुलिस बल के जवानों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया है। इसके साथ ही 7,70,000 से ज्यादा इमरजेंसी सप्लाई का वितरण भी किया गया है ताकि लोगों को तुरंत मदद मिल सके। सड़कों की सफाई, जल निकासी और आपदा प्रबंधन का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है।

हवाई और सार्वजनिक परिवहन सेवा धीरे-धीरे बहाल

सान्या फीनिक्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें दोबारा शुरू कर दी गई हैं। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी अब धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही हैं।

अब लाओस को सताने लगा है तूफान का डर

काजिकी तूफान अब लाओस की तरफ बढ़ रहा है, जिससे वहां के लोगों में चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने सोमवार से बुधवार तक तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी दी है। यह चेतावनी लाओस की राजधानी वियनतियाने समेत कई प्रांतों के लिए जारी की गई है।

लाओस सरकार की चेतावनी: तैयार रहें

लाओ प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण मंत्रालय के मौसम विभाग ने बताया कि तूफान दक्षिण चीन सागर से होते हुए वियतनाम और फिर लाओस की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें।

तूफान से चीन में बड़े स्तर पर नुकसान

बहरहाल काजिकी तूफान से चीन में बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है और अब यह लाओस में भी तबाही मचा सकता है। दोनों देशों की सरकारें अलर्ट मोड पर हैं और राहत-बचाव कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है।

