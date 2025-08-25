काजिकी तूफान की तबाही: चीन के बाद अब इस देश की ओर बढ़ रहा,लाखों जानों पर मंडरा रहा खतरा

Typhoon Kajiki in China and Laos: चीन के हैनान प्रांत में रविवार रात आया साल 2025 का 13वां काजिकी तूफान भारी तबाही (Typhoon Kajiki) मचा चुका है। अब यह तूफान (Typhoon Kajiki in China and Laos) धीरे-धीरे वियतनाम होते हुए लाओस (Laos weather alert) की ओर बढ़ रहा है। चीन में इस तूफान से एक लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। चीन के दक्षिणी हैनान प्रांत में जब तूफान(China storm update) ने दस्तक दी, तो सबसे पहले यह रिसॉर्ट सिटी सान्या और फिर लेडोंग ली के तटीय इलाकों से टकराया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, करीब 1,02,500 लोग इस तूफान से सीधे प्रभावित हुए हैं। राहत की बात यह रही कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।