School Holiday: कर्नाटक में 8 से 18 अक्टूबर तक स्कूलों का रहेगा अवकाश, सीएम सिद्धारमैया ने की घोषणा

School Holiday: कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने मंगलवार को सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक अवकाश की घोषणा की है। सीएम ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि जाति सर्वेक्षण के नाम से चल रहे सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण में शामिल शिक्षक अपना काम पूरा कर सकें। सीएम ने बताया कि कोप्पल में 97 प्रतिशत सर्वेक्षण पूरा हो गया है, लेकिन उडुपी में 63 प्रतिशत और दक्षिण कन्नड़ में 60 प्रतिशत ही सर्वेक्षण हुआ है।