School Holidays: 27 और 28 नवंबर को स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, इन राज्यों में बच्चों के हुए मज़े

School Holiday
स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को छुट्टियों का बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मौसम बदल रहा है और सर्दी का असर बढ़ रहा है। ऐसे में सुबह कोहरा बढ़ना शुरू हो गया है। कुछ राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला बरकरार है। ऐसे मौसम के कारण बच्चों को स्कूल-कॉलेज जाने में परेशानी होती है। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। ऐसे में 27 और 28 नवंबर को कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई है।
उत्तरप्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार और झारखंड में 28 और 29 नवंबर को ज़्यादातर स्कूलों में छुट्टी (School Holidays) रहेगी। साथ ही कॉलेज भी बंद रहेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल के कुछ जिलों में बारिश की वजह से स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।
स्कूल-कॉलेज में छुट्टी से बच्चों के मज़े हो गए हैं। बच्चों की छुट्टी होने की वजह से अभिभावकों और टीचर्स को भी आराम मिला है।
27 और 28 नवंबर को सिर्फ स्कूल-कॉलेज में ही नहीं, बल्कि सरकारी कार्यालयों में भी छुट्टी रहेगी। इसके अलावा कुछ निजी कार्यालयों में भी छुट्टी या वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिल सकती है। इससे वर्कर्स को भी मौसम की मार से बचते हुए घर पर रहने का मौका मिलेगा।
