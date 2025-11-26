Patrika LogoSwitch to English

School Holidays: 27 और 28 नवंबर को स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, इन राज्यों में बच्चों के हुए मज़े

27 और 28 नवंबर को कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। आइए नज़र डालते हैं कि इन राज्यों में अगले 2 दिन बच्चों की छुट्टियाँ रहेंगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 26, 2025

School Holiday

School Holiday

स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को छुट्टियों का बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मौसम बदल रहा है और सर्दी का असर बढ़ रहा है। ऐसे में सुबह कोहरा बढ़ना शुरू हो गया है। कुछ राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला बरकरार है। ऐसे मौसम के कारण बच्चों को स्कूल-कॉलेज जाने में परेशानी होती है। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। ऐसे में 27 और 28 नवंबर को कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई है।

इन राज्यों में रहेगी स्कूल-कॉलेज की छुट्टी

उत्तरप्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार और झारखंड में 28 और 29 नवंबर को ज़्यादातर स्कूलों में छुट्टी (School Holidays) रहेगी। साथ ही कॉलेज भी बंद रहेंगे। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल के कुछ जिलों में बारिश की वजह से स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।

बच्चों के हुए मज़े

स्कूल-कॉलेज में छुट्टी से बच्चों के मज़े हो गए हैं। बच्चों की छुट्टी होने की वजह से अभिभावकों और टीचर्स को भी आराम मिला है।

कार्यालयों में भी छुट्टी!

27 और 28 नवंबर को सिर्फ स्कूल-कॉलेज में ही नहीं, बल्कि सरकारी कार्यालयों में भी छुट्टी रहेगी। इसके अलावा कुछ निजी कार्यालयों में भी छुट्टी या वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिल सकती है। इससे वर्कर्स को भी मौसम की मार से बचते हुए घर पर रहने का मौका मिलेगा।

Updated on:

26 Nov 2025 04:01 pm

Published on:

26 Nov 2025 03:59 pm

