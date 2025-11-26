School Holidays: 27 और 28 नवंबर को स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, इन राज्यों में बच्चों के हुए मज़े

स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को छुट्टियों का बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मौसम बदल रहा है और सर्दी का असर बढ़ रहा है। ऐसे में सुबह कोहरा बढ़ना शुरू हो गया है। कुछ राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला बरकरार है। ऐसे मौसम के कारण बच्चों को स्कूल-कॉलेज जाने में परेशानी होती है। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। ऐसे में 27 और 28 नवंबर को कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई है।