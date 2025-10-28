School Holidays: चक्रवात मोंथा के कारण इन राज्यों ने 29 अक्टूबर को बंद रहेगी स्कूल, यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

School Holidays: दिवाली के बाद देश के अधिकांश राज्यों में स्कूल खुल गए है। लेकिन इस बार चकवात मोंथा की वजह से कुछ राज्यों में स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। चक्रवात मोंथा के अलर्ट के कारण कुछ राज्य के स्कूल बंद रहेंगे। दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के क्षेत्र के कारण से चक्रवात मोंथा उत्पन्न हो रहा है, इससे स्कूल बंद रहेंगे। चक्रवात के तीव्र होने के परिणामस्वरूप, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों ने चुनिंदा जिलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है।