Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

School Holidays: चक्रवात मोंथा के कारण इन राज्यों ने 29 अक्टूबर को बंद रहेगी स्कूल, यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

School Closed: चक्रवात मोंथा से जुड़ी भारी बारिश की चेतावनी के कारण आंध्र प्रदेश के कई जिलों में स्कूल 27 से 29 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। ओडिशा के गजपति जिले में सभी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और कॉलेज 30 अक्टूबर तक बंद रहेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 28, 2025

School Holidays

बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज (प्रतीकात्मक चित्र)

School Holidays: दिवाली के बाद देश के अधिकांश राज्यों में स्कूल खुल गए है। लेकिन इस बार चकवात मोंथा की वजह से कुछ राज्यों में स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। चक्रवात मोंथा के अलर्ट के कारण कुछ राज्य के स्कूल बंद रहेंगे। दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के क्षेत्र के कारण से चक्रवात मोंथा उत्पन्न हो रहा है, इससे स्कूल बंद रहेंगे। चक्रवात के तीव्र होने के परिणामस्वरूप, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों ने चुनिंदा जिलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है।

आंध्र प्रदेश मोंथा चक्रवात से संबंधित स्कूलों का अपडेट:

चक्रवात मोंथा से जुड़ी भारी बारिश की चेतावनी के कारण आंध्र प्रदेश के कई जिलों में स्कूल 27 से 29 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। चक्रवात के प्रभाव के कारण, पूर्वी गोदावरी, अन्नामय्या, कडप्पा, एनटीआर, बापटला, कृष्णा और गुंटूर जिलों में छुट्टियों की घोषणा की गई है। स्थिति बढ़ जाने पर अन्य जिलों में भी छुट्टियों की घोषणा की जा सकती है।

ओडिशा के स्कूलों से जुड़ी जानकारी:

ओडिशा के गजपति जिले में सभी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और कॉलेज, माहा चक्रवात के ख़तरे के कारण 30 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। आठ दक्षिणी ज़िलों को रेड ज़ोन घोषित किया गया है। इसके अलावा, चक्रवात के कारण, ओडिशा के अधिकारियों ने सभी 30 ज़िलों को अलर्ट पर रहने की सलाह दी है।

बिहार के स्कूलों से जुड़ी जानकारी:

छठ पूजा के कारण बिहार भर के स्कूल 29 अक्टूबर तक बंद रहेंगे और 30 अक्टूबर को ही खुलेंगे।

आंध्र प्रदेश में 76,000 लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया

एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 76,000 लोगों को राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया, जबकि आंध्र प्रदेश सरकार ने विभिन्न स्थानों पर 219 चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था की। सीएमओ ने कहा है कि भीषण चक्रवाती तूफान 'मोंथा' के प्रभाव से आंध्र प्रदेश में 38,000 हेक्टेयर में फैली खड़ी फसलें और 1.38 लाख हेक्टेयर में बागवानी फसलें नष्ट हो गईं।

ये भी पढ़ें

शराबबंदी कानून से मुक्त होगी ताड़ी, महागठबंधन ने घोषणापत्र में किया ऐलान, जानें क्यों महत्वपूर्ण मुद्दा
राष्ट्रीय
Mahagathban manifesto 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

28 Oct 2025 10:59 pm

Published on:

28 Oct 2025 10:58 pm

Hindi News / National News / School Holidays: चक्रवात मोंथा के कारण इन राज्यों ने 29 अक्टूबर को बंद रहेगी स्कूल, यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बंगाल में व्यक्ति ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में NRC को ठहराया जिम्मेदार; CM ममता ने BJP पर साधा निशाना

CM Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

मुझे गिरफ्तार करो…दो वोटर आईडी कार्ड मामले में बोले प्रशांत किशोर

Prashant Kishor
राष्ट्रीय

शराबबंदी कानून से मुक्त होगी ताड़ी, महागठबंधन ने घोषणापत्र में किया ऐलान, जानें क्यों महत्वपूर्ण मुद्दा

Mahagathban manifesto 2025
राष्ट्रीय

व्हीलचेयर पर आया Delivery Boy… महिला ने Zomato की जमकर तारीफ, सोशल मीडिया पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

राष्ट्रीय

कहां पहुंच गया चक्रवात ‘मोंथा’, 35 से अधिक फ्लाइट्स रद्द; 800 राहत केंद्र किए स्थापित

bihar weather
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.