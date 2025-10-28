School Holidays: चक्रवात मोंथा के कारण इन राज्यों ने 29 अक्टूबर को बंद रहेगी स्कूल, यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज (प्रतीकात्मक चित्र)
School Holidays: दिवाली के बाद देश के अधिकांश राज्यों में स्कूल खुल गए है। लेकिन इस बार चकवात मोंथा की वजह से कुछ राज्यों में स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। चक्रवात मोंथा के अलर्ट के कारण कुछ राज्य के स्कूल बंद रहेंगे। दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के क्षेत्र के कारण से चक्रवात मोंथा उत्पन्न हो रहा है, इससे स्कूल बंद रहेंगे। चक्रवात के तीव्र होने के परिणामस्वरूप, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों ने चुनिंदा जिलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है।
चक्रवात मोंथा से जुड़ी भारी बारिश की चेतावनी के कारण आंध्र प्रदेश के कई जिलों में स्कूल 27 से 29 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। चक्रवात के प्रभाव के कारण, पूर्वी गोदावरी, अन्नामय्या, कडप्पा, एनटीआर, बापटला, कृष्णा और गुंटूर जिलों में छुट्टियों की घोषणा की गई है। स्थिति बढ़ जाने पर अन्य जिलों में भी छुट्टियों की घोषणा की जा सकती है।
ओडिशा के गजपति जिले में सभी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र और कॉलेज, माहा चक्रवात के ख़तरे के कारण 30 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। आठ दक्षिणी ज़िलों को रेड ज़ोन घोषित किया गया है। इसके अलावा, चक्रवात के कारण, ओडिशा के अधिकारियों ने सभी 30 ज़िलों को अलर्ट पर रहने की सलाह दी है।
छठ पूजा के कारण बिहार भर के स्कूल 29 अक्टूबर तक बंद रहेंगे और 30 अक्टूबर को ही खुलेंगे।
एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 76,000 लोगों को राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया, जबकि आंध्र प्रदेश सरकार ने विभिन्न स्थानों पर 219 चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था की। सीएमओ ने कहा है कि भीषण चक्रवाती तूफान 'मोंथा' के प्रभाव से आंध्र प्रदेश में 38,000 हेक्टेयर में फैली खड़ी फसलें और 1.38 लाख हेक्टेयर में बागवानी फसलें नष्ट हो गईं।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग