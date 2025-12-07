School Holidays: 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 दिसंबर को रहेगी स्कूल में छुट्टी! इस जगह बच्चों के हुए मज़े

देश में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में तो शीतलहर चलनी भी शुरू हो गई है। बढ़ती ठंड के साथ ही स्कूल में छुट्टी के लिए बच्चों का इंतज़ार भी बढ़ता जा रहा है। ठंड की वजह से तापमान में गिरावट और कोहरे के कारण बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी हो रही है। हालांकि अभी स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियाँ शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन देश में एक जगह बच्चों को 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 दिसंबर को स्कूल में छुट्टी (School Holidays) दे दी गई है।