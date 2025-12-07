School Holidays: 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 दिसंबर को रहेगी स्कूल में छुट्टी! इस जगह बच्चों के हुए मज़े

School Holidays
देश में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। कई राज्यों में तो शीतलहर चलनी भी शुरू हो गई है। बढ़ती ठंड के साथ ही स्कूल में छुट्टी के लिए बच्चों का इंतज़ार भी बढ़ता जा रहा है। ठंड की वजह से तापमान में गिरावट और कोहरे के कारण बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानी हो रही है। हालांकि अभी स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियाँ शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन देश में एक जगह बच्चों को 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 दिसंबर को स्कूल में छुट्टी (School Holidays) दे दी गई है।
ठंड, कोहरा और बर्फबारी को देखते हुए जम्मू-कश्मीर में बच्चों के लिए स्कूल की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर के विंटर ज़ोन (मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र) में 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 दिसंबर को स्कूल में छुट्टी रहेगी। इतना ही नहीं, इसके बाद भी स्कूल में छुट्टी रहेगी, क्योंकि जम्मू-कश्मीर के विंटर ज़ोन में सभी प्री-प्राइमरी स्कूल और कक्षा 8 तक के स्कूल पूरे दिसंबर बंद रहेंगे।
जम्मू-कश्मीर में प्री-प्राइमरी स्कूलों में 26 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक छुट्टी रहेगी। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक छुट्टी रहेगी। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए 11 दिसंबर 2025 से 22 फरवरी 2026 तक छुट्टी रहेगी।
जम्मू-कश्मीर में स्कूल में लंबी छुट्टी से बच्चों के मज़े हो गए हैं। ठंड में स्कूल जाने की मजबूरी नहीं होने से बच्चे काफी खुश हैं। बच्चों के साथ-साथ उनके अभिभावकों और टीचर्स को भी आराम मिला है और इससे वो भी उत्साहित हैं।
