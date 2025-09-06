Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

School Holidays: बच्चों के हुए मजे, सितंबर में 30 में से 13 दिन बंद रहेंगे स्कूल

इस महीने देश के अलग अलग हिस्सों में 6 से 8 दिन स्कूल बंद रहेंगे, वहीं एक राज्य ऐसा भी है जहां 30 में से 13 दिन स्कूल बंद रहने वाले है।

भारत

Himadri Joshi

Sep 06, 2025

School Holidays in september
सितंबर में स्कूली छुट्टियां (प्रतिकात्मक तस्वीर)

सितंबर के महीने में देश भर के स्कूली बच्चों के मजे होने वाले है क्योंकि इस महीने में 7-8 दिन स्कूलें बंद रहने वाली है। इस महीने 7,14,21 और 28 तारीख को संडे के चलते स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा ईद, ओणम और नवरात्रा जैसे त्यौहारों के चलते भी देश के कई राज्यों में छुट्टियों की घोषणा की गई है, लेकिन देश में एक राज्य ऐसा भी है जहां इस महीने 13 दिन स्कूले बंद रहेगी। आइए जानते है वह राज्य कौनसा है जहां सिंतबर के 30 दिनों में से 13 दिन स्कूल बंद रहेंगे।

तेलंगाना में दशहरा के लिए 13 दिन की स्कूली छुट्टी

वह राज्य दक्षिण भारत में स्थित तेलंगाना राज्या है जहां इस महीने 30 में से 13 दिन स्कूल बंद रहेंगे। तेलंगाना सरकार ने दशहरा पर 13 दिन की स्कूली छुट्टियों की घोषणा की है। छात्रों और शिक्षकों को मिलने वाली यह छुट्टियां 21 सितंबर से शुरू होकर 3 अक्टूबर को खत्म होगी। इसके चलते सितंबर महीने के आखिरी 10 दिनों में स्कूलें बंद रहेगी। साथ ही 7 और 14 सितंबर को रविवार के चलते स्कूलों का अवकाश रहेगा और 5 तारीख को ईद-ए-मिलाद के मौके पर भी स्कूल बंद रहे थे, ऐसे में इन सभी छुट्टियों को मिलाकर देखा जाए तो सितंबर के महीने में 30 में से 13 दिन तेलंगाना के स्कूली बच्चों की छुट्टियां रहेगी।

छुट्टियों से पहले बच्चों के एग्जाम

तेलंगाना के जूनियर कॉलेजों में यह छुट्टियां एक हफ्ते बाद 28 सितंबर से शुरू होंगी और 5 अक्टूबर तक चलेंगी। 4 अक्टूबर से राज्य में फिर से स्कूल खुल जाएंगे। लेकिन 4 तारीख को शनिवार है और अगर बच्चे इस दिन स्कूल नहीं जाते है तो वह अपनी छुट्टियों को दो दिन और बढ़ा सकते है। हालांकि छुट्टियों से पहले बच्चों को जमकर पढ़ाई करनी होगी क्योंकि 21 सितंबर से पहले स्कूलों को फॉर्मेटिव असेसमेंट परीक्षाएं पूरी करनी होगी। स्कूले खुलने के बाद 24 से 31 अक्टूबर तक समेटिव असेसमेंट परिक्षाओं का आयोजन किया जाएगा और 10 नवंबर से 15 नवंबर तक बच्चों के हाफईयरली एग्जाम होंगे।

देश के अन्य राज्यों में भी आने वाले दिनों में 6-7 छुट्टियां

वहीं देश के अन्य राज्यों की बात की जाए तो वहां भी आने वाले दिनों में 4 रविवार के अलावा 22 को नवरात्रा स्थापना, 29 को महासप्तमी और 30 सितंबर को दुर्गा अष्टमी के मौके पर भी स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम जैसे राज्यों में जहां नवरात्रा स्थापना और महासप्तमी के मौके पर स्कूल बंद रहेंगे, वहीं दुर्गा अष्टमी के मौके पर इनके साथ साथ उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान और यूपी समेत कई राज्यों में छुट्टी रहेगी।

06 Sept 2025 01:00 pm

Hindi News / National News / School Holidays: बच्चों के हुए मजे, सितंबर में 30 में से 13 दिन बंद रहेंगे स्कूल

