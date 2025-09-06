School Holidays: बच्चों के हुए मजे, सितंबर में 30 में से 13 दिन बंद रहेंगे स्कूल

वह राज्य दक्षिण भारत में स्थित तेलंगाना राज्या है जहां इस महीने 30 में से 13 दिन स्कूल बंद रहेंगे। तेलंगाना सरकार ने दशहरा पर 13 दिन की स्कूली छुट्टियों की घोषणा की है। छात्रों और शिक्षकों को मिलने वाली यह छुट्टियां 21 सितंबर से शुरू होकर 3 अक्टूबर को खत्म होगी। इसके चलते सितंबर महीने के आखिरी 10 दिनों में स्कूलें बंद रहेगी। साथ ही 7 और 14 सितंबर को रविवार के चलते स्कूलों का अवकाश रहेगा और 5 तारीख को ईद-ए-मिलाद के मौके पर भी स्कूल बंद रहे थे, ऐसे में इन सभी छुट्टियों को मिलाकर देखा जाए तो सितंबर के महीने में 30 में से 13 दिन तेलंगाना के स्कूली बच्चों की छुट्टियां रहेगी।