हरियाणा में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, जानिए शिक्षा मंत्री ने क्या कहा

कोरोना की तीसरी लहर में कई राज्यों की स्थिति काफी चिंताजनक है, वहीं कुछ जगह मामले कम आने पर स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है। हरियाणा में कोरोना एक बार फिर अपना कहर बरपाता नजर आ रहा है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में नए मरीज सामने आ रहे है। हालात को देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया है।

schools will not open in Haryana