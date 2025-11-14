सीमांचल काउंटिंग अपडेट: फिर ओवैसी का दबदबा, इन तीन सीटों पर उड़ रही पतंग

Bihar Counting update: बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग जारी है। सीमांचल की पांच सीटों पर ओवैसी की पतंग उड़ रही है। कोचाधामन, जोकीहाट, अमौर, ठाकुरगंज और बायसी से AIMIM की प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बायसी की सीट से AIMIM के गुलाम सरवर 9 हजार वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर भाजपा उम्मीदवार विनोद कुमार हैं। अमौर सीट से AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अखतरुल ईमान आगे हो गए हैं। वह 10वें राउंड की काउंटिंग के बाद 16 हजार वोटों से आगे हो गए हैं। यहां दूसरे नंबर पर जदयू के सबा जफर हैं।