सीमांचल काउंटिंग अपडेट: फिर ओवैसी का दबदबा, इन तीन सीटों पर उड़ रही पतंग

अखतरुल ईमान (फोटोःX अकाउंट- @AkhtarulImanMLA)
Bihar Counting update: बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग जारी है। सीमांचल की पांच सीटों पर ओवैसी की पतंग उड़ रही है। कोचाधामन, जोकीहाट, अमौर, ठाकुरगंज और बायसी से AIMIM की प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बायसी की सीट से AIMIM के गुलाम सरवर 9 हजार वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर भाजपा उम्मीदवार विनोद कुमार हैं। अमौर सीट से AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अखतरुल ईमान आगे हो गए हैं। वह 10वें राउंड की काउंटिंग के बाद 16 हजार वोटों से आगे हो गए हैं। यहां दूसरे नंबर पर जदयू के सबा जफर हैं।
कोचाधाम से AIMIM प्रत्याशी शरवर आलम 12 राउंड की काउंटिंग के बाद 16547 वोट से आगे चल रहे हैं। यहां दूसरे नंबर पर राजद के मुजाहिद आलम हैं। अररिया की जोकिहाट सीट से मीम प्रत्याशी मुर्शीद आलम 5984 वोट से आगे चल रहे हैं। यहां जदयू के मंजर आलम दूसरे नंबर पर है। किशनगंज जिले की ठाकुरगंज सीट पर भी AIMIM प्रत्याशी गुलाम हसनैन आगे चल रहे हैं। हालांकि, इस सीट पर मार्जिन बेहद कम है।
बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआत में ओवैसी की पार्टी लगातार राजद और कांग्रेस संग गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक इंटरव्यू के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें एक्स्ट्रीमिस्ट बता दिया था। वहीं, जब महागठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित किया गया तो AIMIM की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। मीम ने कहा था कि 2 फीसदी वाला डिप्टी सीएम, 14 फीसदी वाला सीएम और 17 फीसदी वाला दरी बिछावन रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग