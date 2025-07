हो गया फाइनल! इस दिन उपराष्ट्रपति पद के लिए NDA चुनेगी प्रत्याशी, जानिए क्या है PM कनेक्शन

Who will become the Vice President: देश में नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बुधवार को चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों की घोषणा कर दी। मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब एनडीए के प्रत्याशी के नाम का चयन भाजपा संसदीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो बुधवार को चार दिवसीय विदेशी दौरे पर रवाना हो चुके हैं। ऐसे में यह बैठक पीएम के लौटने के बाद ही होगी।