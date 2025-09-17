हुर्रियत नेता अब्दुल गनी भट का निधन, महबूबा मुफ्ती के पिता से था खास रिश्ता

2017 में वे सरकार के वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा से मिले, जिसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से निष्कासित कर दिए गए। उन्होंने हुर्रियत पर कश्मीर की आजादी का रोडमैप न देने का आरोप लगाया। 4 जनवरी 2011 को उन्होंने आंतरिक हत्याओं पर कहा, हमारे अपने ही कुछ लोगों को, हमारे अपनों ने ही कत्ल किया और कत्ल कराया है, जिसमें मीरवाइज फारूक और अब्दुल गनी लोन की हत्याओं का जिक्र था। उनके भाई को भी आतंकियों ने मार डाला था। गीलानी पर संवाद के दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, हम लोग जब बातचीत की वकालत करें तो काफिर हो जाते हैं, लेकिन खुद संसदीय प्रतिनिधिमंडलों से मिलने में कोई हिचक नहीं है, यह कैसा दोगलापन है।