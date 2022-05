अलगाववादी नेता यासीन मलिक आतंकवाद से जुड़े मामले में दोषी करार, 25 मई को होगी अगली सुनवाई

Separatist leader Yasin Malik : अलगाववादी नेता यासीन मलिक को NIA की अदालत एक अदालत ने आतंकवाद से जुड़े मामले में दोषी ठहराया है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी, जिसमें सजा का एलान किया जा सकता है। यासीन मलिक को इस मामले में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है।

Separatist leader Yasin Malik: NIA की विशेष अदालत ने गुरुवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद व अलगाववादी गतिविधियों फैलाने के मामले में दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने यासीन मलिक की आर्थिक स्थिति व संपत्ति से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इस रिपोर्ट के आधार पर यासीन मलिक पर लगने वाले जुर्माने की राशि तय की जाएगी। आपको बता दें कि अलगाववादी नेता मलिक के पर आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, कश्मीर में शांति भंग करने के साथ गैर कानूनी गतिविधियों को संचालित करने का आरोप है।

Separatist leader Yasin Malik convicted in terrorism-related case, next hearing will be held on May 25