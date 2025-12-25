Bus Accidents: आग का गोला बनी बस और 10 जिंदगियां हुईं खाक, दूसरी बस का टायर फटने से नौ लोग मरे

बस में लगी आग (प्रतिकात्मक फोटो)
Bus Accidents: कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में आज सुबह एक प्राइवेट बस में आग लग गई। इस हादसे में 10 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। बस बेंगलुरु से शिवमोग्गा जा रही थी। तभी NH-48 बस एक लॉरी से टकरा गई। घटना की सूचना मिलने पर कर्नाटक पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
तमिलनाडु में बुधवार देररात भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य बुरी तरह घायल हो गए। तिरुचि से चेन्नई जा रही तमिलनाडु पथ परिवहन निगम की बस अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई, फिर दूसरी लेन में चली गई और सामने से आ रही दो कारों से बस की जोरदार भिड़ंत हो गई।
पुलिस ने कहा कि देर रात एझुथुर इलाके मे सड़क हादसे की सूचना मिली। तमिलनाडु पुलिस ने कहा कि बस के अगले टायर के अचानक फटने से ड्राइवर ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। इससे दुर्घटना हुई। स्थानीय लोगों ने कहा कि हादसा इतना भयावह था कि दोनों कारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। मृतकों में से सात लोग दोनों कार में सवार थे। वहीं, घायलों को फौरन अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान दो अन्य लोगों की मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि मृतकों में चार पुरुष, चार महिलाएं और एक बच्चा शामिल हैं। चार अन्य घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका उपचार चल रहा है। दुर्घटना की गंभीरता के कारण कुछ मृतकों की पहचान में शुरुआती तौर पर कठिनाई हुई।
जानकारी के अनुसार, एक कार में करूर के आभूषण व्यवसायी राजरतिनम (69), उनकी पत्नी राजेश्वरी (57) और चालक जयकुमार (45) सवार थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी कार में पुदुक्कोट्टई जिले के पिल्लै थन्नीर पंधाल इलाके के निवासी मुबारक और ताज बिरका थे। एक अन्य मृतक सिराजुद्दीन बताए जा रहे हैं, जो कनाडा जा रहे एक रिश्तेदार को चेन्नई हवाई अड्डे पर छोड़कर लौट रहे थे। हादसे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। बाद में स्थिति सामान्य की जा सकी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग