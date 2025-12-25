Bus Accidents: आग का गोला बनी बस और 10 जिंदगियां हुईं खाक, दूसरी बस का टायर फटने से नौ लोग मरे

जानकारी के अनुसार, एक कार में करूर के आभूषण व्यवसायी राजरतिनम (69), उनकी पत्नी राजेश्वरी (57) और चालक जयकुमार (45) सवार थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी कार में पुदुक्कोट्टई जिले के पिल्लै थन्नीर पंधाल इलाके के निवासी मुबारक और ताज बिरका थे। एक अन्य मृतक सिराजुद्दीन बताए जा रहे हैं, जो कनाडा जा रहे एक रिश्तेदार को चेन्नई हवाई अड्डे पर छोड़कर लौट रहे थे। हादसे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई घंटों तक यातायात बाधित रहा। बाद में स्थिति सामान्य की जा सकी।