राष्ट्रीय

दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई शहरों में हवा बेहद खराब, कोहरे को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को प्रदूषण का स्तर गंभीर स्तर पर पहुंच गया। इससे दिल्ली एयरपोर्ट पर दृश्यता 50 मीटर से भी कम होने से करीब 170 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जबकि 300 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 16, 2025

Delhi NCR Pollution

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचा (Photo Credit - IANS)

Smog in North India: दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत में सोमवार को प्रदूषण फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में कुछ स्थानों पर एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 500 तक पहुंच गया, जिससे बने स्मॉग और कोहरे ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। मौसम विभाग ने 19 दिसंबर तक उत्तर भारत में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर दृश्यता 50 मीटर से भी कम होने से करीब 170 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जबकि 300 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। यात्रियों को घंटों टर्मिनल पर इंतजार करना पड़ा। इसी तरह 50 से ज्यादा ट्रेनें देरी से रवाना हुई, जबकि कई के रूट डायवर्ट किए गए। सडक़ पर भी कोहरे और स्मॉग के कारण कई हादसे हुए। सबसे बुरा असर एक्सप्रेस-वे देखा गया।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर सुबह आठ बजे करीब 20 वाहन आपस में टकरा गए। इसमें चार लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 घायल हुए हैं। नोएडा एक्सप्रेस-वे पर भी 12 वाहन टकरा गए, जिससे कई लोग घायल हुए। प्रदूषण से पैदा हुए गंभीर संकट के मद्देनजर ब्रिटेन, कनाडा और सिंगापुर ने अपने यात्रियों को सेहत से जुड़ी एडवाइजरी जारी की है।

तीन-चार दिन रह सकता है स्मॉग

मौसम विभाग ने कहा है कि स्मॉग कम से कम तीन-चार दिन और रहेगा, लेकिन 20 दिसंबर के बाद सुधार संभव है। हालांकि, 17 दिसंबर को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने से बादल छंट सकते हैं, जो हल्की बारिश या तेज हवाओं का वादा करता है। यलो अलर्ट जारी कर विभाग ने यात्रियों को सतर्क रहने को कहा गया है।

इन शहरों में चिंताजनक AQI

ग्रेटर नोएडा- 447
गाजियाबाद- 444
नोएडा- 437
दिल्ली- 427
भोपाल-313
जैसलमेर-306
भिवाड़ी-300

AQI को यूं समझें

400 से ज्यादा यानी सबसे ज्यादा खराब वायु गुणवत्ता, जो तात्कालिक रूप से स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। 300 से 400 तक AQI होने पर वायु की गुणवत्ता बेहद खराब है, जिससे बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है।

प्रदूषण की सबसे ज्यादा मार गरीबों पर : सीजेआई

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान सीजेआई ने कहा कि प्रदूषण की मार सबसे ज्यादा गरीबों पर पड़ती है, जबकि प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों में अक्सर संपन्न वर्ग की भूमिका होती है। न्यायमित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने रोक के बावजूद भी स्कूलों में बच्चों को आउटडोर खेल गतिविधियां कराने का मुद्दा उठाया। इस पर सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि अदालत समस्या से अवगत है और केवल ऐसे आदेश पारित किए जाएंगे जो प्रभावी हों। 17 दिसंबर को पीठ के समक्ष फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों और वादियों से प्रदूषण की मौजूदा स्थितियों को देखते हुए वर्चुअल रूप से कोर्ट में पेश होने की सलाह भी दी है।

प्रधानमंत्री और मेसी की भी फ्लाइटें लेट

दिल्ली-एनसीआर में विजिबिलिटी घट कर 10 मीटर तक रह गई। विदेश दौरे पर जा रहे प्रधानमंत्री का विशेष विमान भी इस कारण एक घंटे की देरी से उड़ सका। जबकि फुटबॉल स्टार मेसी की फ्लाइट तीन घंटे की देरी से आइजीआई एयरपोर्ट पर उतर सकी।

Updated on:

16 Dec 2025 12:32 am

Published on:

16 Dec 2025 12:30 am

Hindi News / National News / दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई शहरों में हवा बेहद खराब, कोहरे को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी

