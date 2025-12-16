दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई शहरों में हवा बेहद खराब, कोहरे को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान सीजेआई ने कहा कि प्रदूषण की मार सबसे ज्यादा गरीबों पर पड़ती है, जबकि प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों में अक्सर संपन्न वर्ग की भूमिका होती है। न्यायमित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने रोक के बावजूद भी स्कूलों में बच्चों को आउटडोर खेल गतिविधियां कराने का मुद्दा उठाया। इस पर सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि अदालत समस्या से अवगत है और केवल ऐसे आदेश पारित किए जाएंगे जो प्रभावी हों। 17 दिसंबर को पीठ के समक्ष फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों और वादियों से प्रदूषण की मौजूदा स्थितियों को देखते हुए वर्चुअल रूप से कोर्ट में पेश होने की सलाह भी दी है।