राष्ट्रीय

शाहिद अफरीदी ने की Rahul Gandhi की तारीफ, मोदी सरकार को लेकर कहा- हिंदू- मुस्लिम का कार्ड खेलती हैं; भड़की बीजेपी

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तारीफ की है। अफरीदी के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है।

भारत

Ashib Khan

Sep 16, 2025

अफरीदी ने राहुल गांधी की तारीफ (Photo-IANS)

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तारीफ की है। साथ ही मोदी सरकार पर धर्म का कार्ड खेलने का भी आरोप लगाया है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर द्वारा राहुल गांधी की तारीफ करने के बाद राजनीतिक बहस छिड़ गई। इस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ पुराना याराना है।

शाहीद अफरीदी ने क्या कहा

एशिया कप के भारत-पाकिस्तान मैच पर चर्चा के दौरान पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बात करते हुए शाहिद अफरीदी ने कहा- मोदी सरकार सत्ता में बने रहने के लिए हमेशा धर्म और हिंदू-मुस्लिम कार्ड खेलती है। यह बहुत ही घटिया मानसिकता है और जब तक वे सत्ता में हैं, यह मानसिकता बनी रहेगी।

राहुल गांधी की तारीफ

इस दौरान पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत में कुछ अच्छी सोच भी है। राहुल गांधी की सोच बहुत सकारात्मक है। वह बातचीत में और लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं।

भारत को लेकर भी दिया बयान

पाकिस्तानी चैनल से बात करते हुए शाहिद अफरीदी ने भारत को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्या एक इजरायल पर्याप्त नहीं है कि आप दूसरा बनने की कोशिश कर रहे हैं?

बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर अफरीदी के इस बयान के बाद देश में सियासी बहस छिड़ गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ पुराना याराना है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा- जो कोई भी भारत से नफरत करता है, उसे राहुल गांधी और कांग्रेस में एक सहयोगी मिल जाता है।

कांग्रेस पर किया कटाक्ष

बीजेपी आईटी प्रमुख अमित मालवीय ने अफरीदी के बयान को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भारत के दुश्मन राहुल गांधी की जय-जयकार कर रहे हैं और भारतीयों को अच्छी तरह पता है कि उनकी निष्ठा कहां है।

क्या है पूरा विवाद

बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप का ग्रुप स्टेज मुकाबला खेला गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच यह पहला मुकाबला था। इस मैच में भारत ने सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की। हालांकि मैच जीतने के बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। इसको लेकर विवाद तेज हो गया। वहीं पाकिस्तान ने मैच के बाद कप्तान सलमान अली आगा को इंटरव्यू के लिए भी नहीं भेजा।

Published on:

16 Sept 2025 05:52 pm

Hindi News / National News / शाहिद अफरीदी ने की Rahul Gandhi की तारीफ, मोदी सरकार को लेकर कहा- हिंदू- मुस्लिम का कार्ड खेलती हैं; भड़की बीजेपी

