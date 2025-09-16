शाहिद अफरीदी ने की Rahul Gandhi की तारीफ, मोदी सरकार को लेकर कहा- हिंदू- मुस्लिम का कार्ड खेलती हैं; भड़की बीजेपी

बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप का ग्रुप स्टेज मुकाबला खेला गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच यह पहला मुकाबला था। इस मैच में भारत ने सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की। हालांकि मैच जीतने के बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। इसको लेकर विवाद तेज हो गया। वहीं पाकिस्तान ने मैच के बाद कप्तान सलमान अली आगा को इंटरव्यू के लिए भी नहीं भेजा।