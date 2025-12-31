पांच हजार किमी दूर शंघाई में बैठे सर्जन ने मुुंबई के अस्पताल में की रोबोटिक सर्जरी

AI Generated Image
Remote Robotic Surgery: चीन के शहर शंघाई की मुंबई से दूरी 5 हजार किलोमीटर होगी, लेकिन डॉक्टर ने इतनी दूरी के बाद भी रोबोट और रिमोट के जरिए मुुंबई में दो ऑपरेशन कर दिए। पहला ऑपरेशन एक प्रोटेस्ट कैंसर के मरीज का था और दूसरा एक किडनी रोगी का। इसके लिए भारत सरकार के सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल आर्गनाइजेशन से भी अनुमति ली गई थी।
पांच हजार किलोमीटर दूर से हो रही यह सर्जरी कितनी सटीक थी इसका पता इस बात से चलता है कि शंघाई में सर्जन के हाथों के मूवमेंट और मुंबई के ओटी में रोबोट के रिस्पांस में सिर्फ 132 मिली सेकेंड का फर्क था। ऑपरेशन के बाद दोनों रोगी सही हैं। इस सर्जरी में उपयोग किया गया टोऊमाइ रोबोटिक सिस्टम यूएस एफडीए की ओर से टेलीसर्जरी के लिए अप्रूव किया गया एकमात्र सिस्टम है।
कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के यूरो-आंकोलॉजी विभाग के डायरेक्टर डॉ.टीबी युवराज ने बताया कि इस ऑपरेशन की सफलता से अब स्पेशलाइज्ड सर्जरी में बड़ा बदलाव आ सकता है।
डॉ.युवराज ने बताया कि हाई क्वालिटी हेल्थकेयर को रिमोट रोबोटिक सर्जरी बदल सकती है। पेशेंट की लोकेशन क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। किसी दूसरे देश से भी ऑपरेशन पूरी सुरक्षा के साथ किया जा सकता है। वहीं कोकिला बेन अस्पताल के सीइओ डॉ.संतोष शेट्टी ने बताया कि एडवांस्ड रोबोटिक्स और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत विशेषज्ञों के लिए इस तरह की सर्जरी कर पाना संभव हुआ है।
