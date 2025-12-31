पांच हजार किमी दूर शंघाई में बैठे सर्जन ने मुुंबई के अस्पताल में की रोबोटिक सर्जरी

पांच हजार किलोमीटर दूर से हो रही यह सर्जरी कितनी सटीक थी इसका पता इस बात से चलता है कि शंघाई में सर्जन के हाथों के मूवमेंट और मुंबई के ओटी में रोबोट के रिस्पांस में सिर्फ 132 मिली सेकेंड का फर्क था। ऑपरेशन के बाद दोनों रोगी सही हैं। इस सर्जरी में उपयोग किया गया टोऊमाइ रोबोटिक सिस्टम यूएस एफडीए की ओर से टेलीसर्जरी के लिए अप्रूव किया गया एकमात्र सिस्टम है।