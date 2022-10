कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं शरद पवार व उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी के साथ चलेंगे पैदल!

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र पहुंचेगी, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि विपक्षी पार्टियों के कौन-कौन नेता इसमें शामिल होंगे।

Sharad Pawar and Uddhav Thackeray may join Congress's Bharat Jodo Yatra, will walk with Rahul Gandhi