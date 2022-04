हनुमान चालीसा विवाद में शरद पवार की एंट्री, फडणवीस पर किया तीखा हमला

Sharad Pawar target Fadnavis: हनुमान चालीसा विवाद में अब NCP प्रमुख शरद पवार की एंट्री हुई है। उन्होंने देवेन्द्र फडणवीस पर तीखा हमला बोला है।

Hanuman Chalisa Controversy: महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों काफी भूचाल आया हुआ है। हनुमान चालीसा को लेकर चल रहा विवाद अब बीजेपी बनाम महाविकस आघाडी बनता जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच बीजेपी के कुछ नेता राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं । अब इस विवाद में NCP प्रमुख शरद पवार की एंट्री हुई है। शरद पवार ने देवेन्द्र फडणवीस पर सीधा हमला किया है और कहा है कि वो चुनाव से पहले सत्ता में आना चाहते थे लेकिन ये हो नही सका तो परेशान हैं।

Sharad Pawar target Fadnavis, says they want power, but it didn't happen