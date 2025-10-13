बिहार चुनाव लड़ेंगे शरजील इमाम! अंतरिम जमानत याचिका की दायर, 2020 से जेल में बंद

बिहार चुनाव लड़ने की तैयारी में शरजील इमाम (Photo-X)
दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली की एक कोर्ट में इमाम ने इस संबंध में याचिका दायर की है। साल 2020 से दिल्ली दंगों के मामले में शरजील इमाम जेल में बंद है।
बता दें कि पांच साल से अधिक समय से जेल में बंद शरजील इमाम किशनगंज जिले के बहादुरगंज निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बिहार चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने 14 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की है।
शरजील इमाम ने याचिका में कहा- बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 13.10.2025 को शुरू हो रही है और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20.10.2025 है। इसलिए यह आवश्यक है कि आवेदक अपना नामांकन दाखिल करने और अपने चुनावी अभियान के लिए आवश्यक व्यवस्था करने हेतु अपने निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित रहें।
बार एंड बेंच के अनुसार उन्होंने कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) समीर बाजपेयी के समक्ष अंतरिम जमानत याचिका दायर की है, जो दिल्ली दंगों की साजिश के मामले की सुनवाई कर रहे हैं।
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अनुसार 25 अगस्त 2020 को शरजील इमाम को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि दिल्ली में चक्का जाम कराने में उसकी अहम भूमिका थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि वह "सीएए विरोधी प्रदर्शनों" के सरगनाओं में से एक था, जिसने भड़काऊ भाषण देकर छात्रों को लामबंद किया था।
बिहार में 243 विधानसभा सीट है। इन सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।
