बिहार चुनाव लड़ेंगे शरजील इमाम! अंतरिम जमानत याचिका की दायर, 2020 से जेल में बंद

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अनुसार 25 अगस्त 2020 को शरजील इमाम को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि दिल्ली में चक्का जाम कराने में उसकी अहम भूमिका थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि वह "सीएए विरोधी प्रदर्शनों" के सरगनाओं में से एक था, जिसने भड़काऊ भाषण देकर छात्रों को लामबंद किया था।