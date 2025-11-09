आडवाणी की तारीफ करने पर विवादों में घिरे शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी ने दिया झटका

बता दें कि बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ करने के बाद एक बार फिर थरूर की विचारधारा पर सवाल उठने लग गए। इसके अलावा कांग्रेस सांसद पर आडवाणी की भूमिका को छिपाने का भी आरोप लगाया। थरूर के पोस्ट के जवाब में एक वकील ने एक्स पर पोस्ट किया, "माफ कीजिए श्रीमान थरूर, इस देश में 'घृणा के बीज' (खुशवंत सिंह के शब्दों में) फैलाना जनसेवा नहीं है।" उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में आडवाणी की भूमिका का भी जिक्र किया।