‘शशि थरूर साड़ी में’: प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर की क्लिप, कांग्रेस सांसद ने मजाकिया अंदाज में ली चुटकी

Shashi Tharoor in a saree: कांग्रेस सांसद शशि थरूर और शिवसेना (UBT) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के बीच एक पॉडकास्ट में हल्का-फुल्का मजाक सुर्खियों में आ गया। ANI की पत्रकार स्मिता प्रकाश के साथ पॉडकास्ट में प्रियंका ने मजाक में कहा कि वह लोगों को परेशान करना पसंद करती हैं, जिस पर स्मिता ने चुटकी लेते हुए कहा, 'आप तो साड़ी में शशि थरूर हैं।' इस मजेदार टिप्पणी पर प्रियंका ने हंसते हुए कहा, 'यह शशि के लिए तारीफ है या मेरे लिए, मैं शशि को बताऊंगी।' कांग्रेस नेता प्रियंका ने इस क्लिप को X पर शेयर किया, जिसके जवाब में थरूर ने हास्य के साथ लिखा, धन्यवाद प्रियंका, मैं इसे किसी भी तरह से तारीफ मानता हूं। दोनों की बातचीत ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा।