राष्ट्रीय

‘शशि थरूर साड़ी में’: प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर की क्लिप, कांग्रेस सांसद ने मजाकिया अंदाज में ली चुटकी

पॉडकास्ट में स्मिता प्रकाश से प्रियंका चतुर्वेदी ने मजाक में कहा कि वह लोगों को परेशान करना पसंद करती हैं, जिस पर स्मिता ने चुटकी लेते हुए कहा, आप तो साड़ी में शशि थरूर हैं।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 18, 2025

प्रियंका चतुवेर्दी और शशि थरूर (Photo-IANS)

Shashi Tharoor in a saree: कांग्रेस सांसद शशि थरूर और शिवसेना (UBT) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के बीच एक पॉडकास्ट में हल्का-फुल्का मजाक सुर्खियों में आ गया। ANI की पत्रकार स्मिता प्रकाश के साथ पॉडकास्ट में प्रियंका ने मजाक में कहा कि वह लोगों को परेशान करना पसंद करती हैं, जिस पर स्मिता ने चुटकी लेते हुए कहा, 'आप तो साड़ी में शशि थरूर हैं।' इस मजेदार टिप्पणी पर प्रियंका ने हंसते हुए कहा, 'यह शशि के लिए तारीफ है या मेरे लिए, मैं शशि को बताऊंगी।' कांग्रेस नेता प्रियंका ने इस क्लिप को X पर शेयर किया, जिसके जवाब में थरूर ने हास्य के साथ लिखा, धन्यवाद प्रियंका, मैं इसे किसी भी तरह से तारीफ मानता हूं। दोनों की बातचीत ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा।

पॉडकास्ट में मजेदार संवाद

पॉडकास्ट में प्रियंका से पूछा गया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें क्यों शेयर करती हैं, जिसका लोगों को इंतजार रहता है। प्रियंका ने हल्के अंदाज में कहा, मुझे लोगों को परेशान करना पसंद है, क्योंकि वे मेरी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। स्मिता प्रकाश ने तुरंत मजाक में कहा, आप साड़ी में शशि थरूर हैं। इस टिप्पणी ने दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री को उजागर किया। प्रियंका ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के साथ तस्वीर शेयर की थी, जो बाद में X और अन्य प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, हमने कहा था कि वह संसदीय प्रतिनिधिमंडल में गई थीं और वहां ऐसा हुआ।

प्रियंका का संसदीय दौरा

प्रियंका ने हाल ही में BJP सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में यूरोप की यात्रा की थी, जहां वह भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को दुनिया के सामने रखने वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थीं। इस दौरे में भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अपनी स्थिति स्पष्ट की। प्रियंका ने इस दौरान चुनाव आयोग (ECI) की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ECI में जनता का भरोसा कम हो रहा है। मतदाता सूची में रोज नए नाम जोड़े और हटाए जा रहे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भाषा बेहद खराब थी। जनता पूछेगी कि उनका भरोसा क्यों नहीं जीता जा रहा।

थरूर का हास्यपूर्ण जवाब

शशि थरूर अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए जाने जाते हैं। उन्होंंने प्रियंका के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, मुझे लगता है कि यह तारीफ है, चाहे इसे किसी भी तरह से लिया जाए। थरूर की यह प्रतिक्रिया उनके और प्रियंका के बीच की दोस्ताना तालमेल को दर्शाती है। यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई, जहां यूजर्स ने दोनों नेताओं की हल्की-फुल्की नोकझोंक को सराहा।

Published on:

18 Aug 2025 04:24 pm

'शशि थरूर साड़ी में': प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर की क्लिप, कांग्रेस सांसद ने मजाकिया अंदाज में ली चुटकी

