Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

एयरलाइन कंपनी को झटका, भरना पड़ा 500 करोड़ का जुर्माना, जानिए वजह

ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइन कंपनी क्वांटास को 500 करोड़ रुपये (लगभग 100 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर) का भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ा। यह जुर्माना कोविड-19 महामारी के दौरान कर्मचारियों को अवैध रूप से नौकरी से निकालने के मामले में लगाया गया है।

भारत

Devika Chatraj

Aug 18, 2025

QANTAS Airline
क्वांटास एयरलाइन पर लगा 500 करोड़ का जुर्माना (File Photo)

ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख एयरलाइन कंपनी क्वांटास (Qantas) को एक बड़ा झटका लगा है। कंपनी को 500 करोड़ रुपये (लगभग 100 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर) का भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ा है। यह जुर्माना कोविड-19 महामारी के दौरान कर्मचारियों को अवैध रूप से नौकरी से निकालने के मामले में लगाया गया है। ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट ने इस मामले में क्वांटास को दोषी ठहराया और यह सजा सुनाई।

क्या है मामला?

अगस्त 2020 में, जब ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लागू था, क्वांटास ने अपने लगभग 1,800 ग्राउंड स्टाफ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। इन कर्मचारियों को बिना किसी उचित कारण या प्रक्रिया के हटाया गया, जिसे ऑस्ट्रेलियाई श्रम कानूनों का उल्लंघन माना गया। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन (TWU) ने इस मामले को कोर्ट में उठाया, जिसके बाद जांच शुरू हुई। कोर्ट ने पाया कि क्वांटास ने कर्मचारियों के अधिकारों का हनन किया और उन्हें उचित मुआवजा या नोटिस पीरियड नहीं दिया गया।

कोर्ट का फैसला

ऑस्ट्रेलियाई फेडरल कोर्ट ने क्वांटास की इस हरकत को गैरकानूनी करार देते हुए कंपनी पर 100 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 500 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही, कोर्ट ने कंपनी को प्रभावित कर्मचारियों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया। यह मुआवजा कर्मचारियों की नौकरी छूटने से हुए नुकसान और मानसिक तनाव के लिए होगा।

क्वांटास की प्रतिक्रिया

क्वांटास ने इस फैसले पर खेद जताया और कहा कि वह कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। कंपनी ने एक बयान में कहा, "हम अपने कर्मचारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और इस मामले में हुई गलती के लिए माफी मांगते हैं। हम प्रभावित कर्मचारियों को मुआवजा देने और उनकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

कर्मचारियों और यूनियन का बयान

ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन ने इस फैसले को कर्मचारियों के लिए बड़ी जीत बताया। यूनियन के एक प्रवक्ता ने कहा, "यह फैसला उन सभी कर्मचारियों के लिए न्याय सुनिश्चित करता है, जिन्हें महामारी के दौरान अनुचित तरीके से नौकरी से निकाला गया। यह कॉरपोरेट जवाबदेही का एक उदाहरण है।"

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

18 Aug 2025 03:14 pm

Hindi News / World / एयरलाइन कंपनी को झटका, भरना पड़ा 500 करोड़ का जुर्माना, जानिए वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.