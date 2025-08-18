एयरलाइन कंपनी को झटका, भरना पड़ा 500 करोड़ का जुर्माना, जानिए वजह

अगस्त 2020 में, जब ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लागू था, क्वांटास ने अपने लगभग 1,800 ग्राउंड स्टाफ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। इन कर्मचारियों को बिना किसी उचित कारण या प्रक्रिया के हटाया गया, जिसे ऑस्ट्रेलियाई श्रम कानूनों का उल्लंघन माना गया। ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन (TWU) ने इस मामले को कोर्ट में उठाया, जिसके बाद जांच शुरू हुई। कोर्ट ने पाया कि क्वांटास ने कर्मचारियों के अधिकारों का हनन किया और उन्हें उचित मुआवजा या नोटिस पीरियड नहीं दिया गया।