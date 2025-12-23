‘बिहार में सब कुछ पहले से बेहतर’…शशि थरूर ने एक बार फिर की NDA सरकार की तारीफ

यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा मैंने पहले सुना था उससे काफी बेहतर है। सड़कें बेहतर हैं और लोग देर रात तक बाहर घूम सकते हैं, जो पहले मुमकिन नहीं था। अब तक मैंने देखा कि बिजली और पानी जैसी सभी सुविधाएं भी ठीक से काम कर रही हैं। बिहार में नीतीश की पार्टी JDU की BJP के साथ गठबंधन वाली सरकार है। थरूर ने बिहार सरकार की तारीफ करते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि हाल के वर्षों में बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं। थरूर से जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही चतुराई से कोई सीधा जवाब देने से मना कर दिया।