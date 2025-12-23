23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

‘बिहार में सब कुछ पहले से बेहतर’…शशि थरूर ने एक बार फिर की NDA सरकार की तारीफ

शशि थरूर ने बिहार सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा मैंने पहले सुना था उससे काफी बेहतर है। सड़कें बेहतर हैं और लोग देर रात तक बाहर घूम सकते हैं, जो पहले मुमकिन नहीं था।

image

Himadri Joshi

Dec 23, 2025

शशि थरूर

शशि थरूर (Photo-IANS)

कांग्रेस सांसद शशि थरूर का मोदी सरकार के पक्ष में बयान देना अब एक आम बात हो गया है। थरूर आए दिन पीएम मोदी और उनकी सरकार के कार्यों की सराहना करते नजर आते हैं। इसी कड़ी में अब थरूर ने बिहार की नीतीश सरकार की भी तारीफ की है। बिहार में सरकार द्वारा किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों को थरूर ने पहले से बेहतर बताया। थरूर नालंदा में आयोजित एक साहित्य महोत्सव में हिस्सा लेने बिहार आए थे।

हाल के वर्षों में बहुत सारी अच्छी चीजें हुई - थरूर

यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा मैंने पहले सुना था उससे काफी बेहतर है। सड़कें बेहतर हैं और लोग देर रात तक बाहर घूम सकते हैं, जो पहले मुमकिन नहीं था। अब तक मैंने देखा कि बिजली और पानी जैसी सभी सुविधाएं भी ठीक से काम कर रही हैं। बिहार में नीतीश की पार्टी JDU की BJP के साथ गठबंधन वाली सरकार है। थरूर ने बिहार सरकार की तारीफ करते हुए कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि हाल के वर्षों में बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं। थरूर से जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही चतुराई से कोई सीधा जवाब देने से मना कर दिया।

थरूर की कांग्रेस से बढ़ रही दूरियां

उन्होंने कहा, मुझसे यहां राजनीति की बातें मत करवाइए। मुझे यहां की प्रगति देख कर वाकई खुशी है और इसका श्रेय बिहार की जनता और उनके प्रतिनिधियों को मिलना चाहिए। थरूर के इस बयान पर अभी तक कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि इससे पहले जब भी थरूर ने पीएम मोदी और उनकी सरकार की सराहना की है तो उन्हें अपनी पार्टी से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। कई मौकों पर भाजपा के पक्ष में बयान देने के चलते थरूर की कांग्रेस से दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। अब तो हालात यह हैं कि थरूर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आयोजित बैठकों से भी गायब रहते हैं और पार्टी के किसी भी काम में हिस्सा नहीं लेते हैं।

Updated on:

23 Dec 2025 10:24 am

Published on:

23 Dec 2025 10:23 am

