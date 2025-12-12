शशि थरूर की कांग्रेस से बढ़ रही दूरी! लगातार तीसरी बार राहुल गांधी की मीटिंग से रहे गायब

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की पार्टी से बढ़ती दूरियां किसी से छिपी नहीं हैं। थरूर इन दिनों कई मौकों पर पीएम मोदी और सत्ताधारी बीजेपी के पक्ष में बयान दे चुके हैं जिसके बाद से कांग्रेस और उनके बीच में दरार आ गई है। समय के साथ थरूर और कांग्रेस आलाकमान में मुश्किलें सुलझने की बजाय बढ़ती रहीं और अब यह हाल है कि कांग्रेस में रहते हुए थरूर पार्टी का हिस्सा नहीं माने जा रहे हैं। इस बात का एक सबूत हाल ही में देखने को मिला जब थरूर राहुल गांधी द्वारा आयोजित कांग्रेस सांसदों की मीटिंग में नहीं पहुंचे। थरूर ने ऐसा लगातार तीसरी बार किया है।