शशि थरूर को मिलेगा वीर सावरकर अवॉर्ड? यह सुनते ही भड़क उठे कांग्रेस के कद्दावर नेता, कहा- इससे ज्यादा शर्मनाक…

इस कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन हॉल में किया जाएगा। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करेगा, जिन्होंने राष्ट्रीय विकास, सामाजिक सुधार और मानवीय सहायता के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए काम किया है। इस आयोजन में शशि थरूर को भी शामिल किया गया था।