Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

शशि थरूर ने एक बार फिर की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, जानें इस बार क्या कहा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी की एक बार फिर तारीफ की है। इससे पहले भी वे पीएम मोदी के साथ कई कार्यक्रमों में नजर आ चुके हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Nov 18, 2025

शशि थरूर

शशि थरूर (Photo-IANS)

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। थरूर ने मंगलवार को पीएम मोदी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उनकी सराहना की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बिहार में एनडीए की भारी जीत के कुछ ही दिनों बाद दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के बयान की तारीफ की और कहा कि उन्होंने महत्वपूर्ण विषयों पर बात की और भारत से प्रगति के लिए बेचैन रहने का आग्रह किया।

'गुलामी मानसिकता' को लेकर कही ये बात

शशि थरूर ने एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का उल्लेख किया और कहा कि उन्हें बुरी सर्दी-खांसी के बावजूद दर्शकों के बीच उपस्थित होने की खुशी है। कांग्रेस सांसद की एक्स पोस्ट के एक हिस्से में लिखा था, 'भाषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मैकाले की 200 साल पुरानी 'गुलामी मानसिकता' की विरासत को पलटने पर केंद्रित था। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विरासत, भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों में गौरव बहाल करने के लिए 10 साल के राष्ट्रीय मिशन की अपील की।

आने वाले 10 साल बेहद महत्वपूर्ण

इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों से थॉमस मैकाले द्वारा स्थापित गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, 'मैं पूरे देश से अपील करना चाहता हूँ: अगले दशक में हमें मैकाले द्वारा भारत पर थोपी गई गुलामी की मानसिकता से खुद को मुक्त करने का संकल्प लेना चाहिए। आने वाले 10 साल बेहद महत्वपूर्ण हैं।

'चुनावी मूड' के आरोप पर किया पलटवार

भाषण की प्रशंसा करते हुए, शशि थरूर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अब दुनिया के लिए एक उभरता हुआ मॉडल है और उन्होंने देश की आर्थिक मजबूती पर प्रकाश डाला। थरूर ने अपने पोस्ट में कहा, 'पीएम मोदी ने कहा कि उन पर हर समय "चुनावी मूड" में रहने का आरोप लगाया जाता रहा है, लेकिन वास्तव में वह लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए 'भावनात्मक मूड' में थे।'

बिहार में एडीए को प्रचंड बहुमत

प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए द्वारा 202 सीट जीतने के कुछ दिन बाद आया है। हालांकि, शशि ​थरूर की कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ छह सीटों पर ही जीत मिली।

कांग्रेस सांसद अक्सर अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ जाते हैं, खासकर प्रधानमंत्री मोदी या सरकार की प्रशंसा करने के बाद। कुछ महीने पहले जब सरकार ने विदेश में ऑपरेशन सिंदूर प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए शशि थरूर को चुना था, तब आंतरिक कलह खुलकर सामने आई थी, जबकि पार्टी ने उनके नाम की सिफारिश नहीं की थी।

ये भी पढ़ें

अवैध संबंध के चलते पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, फिर शव को ऐसे लगाया ठिकाने
राष्ट्रीय
Crime News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Nov 2025 05:21 pm

Hindi News / National News / शशि थरूर ने एक बार फिर की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, जानें इस बार क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘किडनी को गंदा बताने वाले पहले किडनी दान करें’, रोहिणी आचार्य का एक और विस्फोट, खुले मंच पर किसे दी बहस की चुनौती

rohini acharya
पटना

अमित शाह फाइनल करेंगे BJP मंत्रियों की लिस्ट, नीतीश कुमार के शपथ से एक दिन पहले पहुंचेंगे पटना

Bihar Politics: अमित शाह और नीतीश कुमार
पटना

पीके ने लिया पाक के पूर्व पीएम इमरान खान का नाम

प्रशांत किशोर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
राष्ट्रीय

Bihar Politics: कांग्रेस ने पूर्व मंत्रियों, विधायकों समेत 43 नेताओं को थमाया कारण बताओ नोटिस, मंडराया 6 साल के निष्कासन का खतरा

congress flag
पटना

Bihar Politics: तेज प्रताप ने लालू-राबड़ी की चर्चा कर सरकार से मांगी मदद? पढ़िए रोहिणी को लेकर क्या कुछ कहा?

Tej Pratap Yadav with Lalu Prasad
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.