शशि थरूर ने एक बार फिर की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, जानें इस बार क्या कहा

शशि थरूर (Photo-IANS)
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। थरूर ने मंगलवार को पीएम मोदी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उनकी सराहना की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बिहार में एनडीए की भारी जीत के कुछ ही दिनों बाद दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के बयान की तारीफ की और कहा कि उन्होंने महत्वपूर्ण विषयों पर बात की और भारत से प्रगति के लिए बेचैन रहने का आग्रह किया।
शशि थरूर ने एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का उल्लेख किया और कहा कि उन्हें बुरी सर्दी-खांसी के बावजूद दर्शकों के बीच उपस्थित होने की खुशी है। कांग्रेस सांसद की एक्स पोस्ट के एक हिस्से में लिखा था, 'भाषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मैकाले की 200 साल पुरानी 'गुलामी मानसिकता' की विरासत को पलटने पर केंद्रित था। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विरासत, भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों में गौरव बहाल करने के लिए 10 साल के राष्ट्रीय मिशन की अपील की।
इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों से थॉमस मैकाले द्वारा स्थापित गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, 'मैं पूरे देश से अपील करना चाहता हूँ: अगले दशक में हमें मैकाले द्वारा भारत पर थोपी गई गुलामी की मानसिकता से खुद को मुक्त करने का संकल्प लेना चाहिए। आने वाले 10 साल बेहद महत्वपूर्ण हैं।
भाषण की प्रशंसा करते हुए, शशि थरूर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अब दुनिया के लिए एक उभरता हुआ मॉडल है और उन्होंने देश की आर्थिक मजबूती पर प्रकाश डाला। थरूर ने अपने पोस्ट में कहा, 'पीएम मोदी ने कहा कि उन पर हर समय "चुनावी मूड" में रहने का आरोप लगाया जाता रहा है, लेकिन वास्तव में वह लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए 'भावनात्मक मूड' में थे।'
प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए द्वारा 202 सीट जीतने के कुछ दिन बाद आया है। हालांकि, शशि थरूर की कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ छह सीटों पर ही जीत मिली।
कांग्रेस सांसद अक्सर अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ जाते हैं, खासकर प्रधानमंत्री मोदी या सरकार की प्रशंसा करने के बाद। कुछ महीने पहले जब सरकार ने विदेश में ऑपरेशन सिंदूर प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए शशि थरूर को चुना था, तब आंतरिक कलह खुलकर सामने आई थी, जबकि पार्टी ने उनके नाम की सिफारिश नहीं की थी।
