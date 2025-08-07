टैरिफ को लेकर शशि थरूर का बड़ा बयान, कहा – भारत भी अमेरिका पर लगाए 50 % टैरिफ

भारत के रूस से तेल आयात करने से नाराज अमेरिका ने बुधवार रात देश पर लगे टैरिफ को दोगुना करने की घोषणा की थी। जहां पहले अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था वहीं अब यह दर बढ़ कर 50 प्रतिशत हो गई है। इस घोषणा के बाद से ही विपक्ष लगातार सरकार को इस मामले पर घेरने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए पीएम मोदी सरकार की आलोचना की। हालांकि राहुल की ही पार्टी के सांसद शशि थरूर की इस मुद्दे पर पार्टी से अलग विचारधारा है। वह पहले भी ट्रंप और टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर सरकार का पक्ष ले चुके है। अब एक बार फिर थरूर ने टैरिफ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को भी अमेरिका पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाना चाहिए।
गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए थरूर ने कहा , भारत सरकार को अमेरिका के फैसलों का जवाब देना चाहिए। ट्रंप ने 25 प्रतिशत जो टैरिफ बढ़ाया है, वह गलत है। यह उन्होंने इसलिए लगाया है क्योंकि हम रूस से तेल खरीदते है, लेकिन चीन भारत से कई ज्यादा रूसी तेल खरीदता है। लेकिन अमेरिका ने चीन को टैरिफ को लेकर 90 दिन का समय दिया था, लेकिन भारत को सिर्फ 3 हफ्ते का ही समय मिला।
इसके अलावा अमेरिकी टैरिफ के भारत पर असर को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि इसका निश्चित रूप से असर होगा, क्योंकि हमारा उनके साथ 90 अरब डॉलर का व्यापार है। अगर हर चीज 50 प्रतिशत महंगी हो जाएंगी तो खरीदार भी सोचेंगे कि वे भारतीय चीजें क्यों खरीदें। उन्होंने आगे कहा, अमेरिका से मिल रहे संकेतों पर सरकार को समझकर जवाब देना चाहिए और हमें भी अमेरिकी निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाना चाहिए।
थरूर ने आगे कहा, हमने अभी तक अमेरिकी उत्पादों पर औसत 17 प्रतिशत टैरिफ लगाया है लेकिन हम इतने पर क्यों रूके, हमें भी यह दर बढ़ा देनी चाहिए। कांग्रेस सांसद ने साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर वह सरकार के साथ है। उन्होंने कहा कि कोई किसी और देश में बैठकर हमें इस तरह धमका नहीं सकता है। हम सभी भारत के लोग इस विषय पर एक हैं। अगर अमेरिका ने अपना फैसला नहीं बदला तो भारत को भी 50 प्रतिशत टैरिफ लगाना चाहिए।