टैरिफ को लेकर शशि थरूर का बड़ा बयान, कहा – भारत भी अमेरिका पर लगाए 50 % टैरिफ

भारत के रूस से तेल आयात करने से नाराज अमेरिका ने बुधवार रात देश पर लगे टैरिफ को दोगुना करने की घोषणा की थी। जहां पहले अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था वहीं अब यह दर बढ़ कर 50 प्रतिशत हो गई है। इस घोषणा के बाद से ही विपक्ष लगातार सरकार को इस मामले पर घेरने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए पीएम मोदी सरकार की आलोचना की। हालांकि राहुल की ही पार्टी के सांसद शशि थरूर की इस मुद्दे पर पार्टी से अलग विचारधारा है। वह पहले भी ट्रंप और टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर सरकार का पक्ष ले चुके है। अब एक बार फिर थरूर ने टैरिफ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को भी अमेरिका पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाना चाहिए।