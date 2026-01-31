शशि थरूर का ‘विजयन’ वाला सस्पेंस खत्म! सतीशन के साथ हुई इस सीक्रेट मीटिंग ने बदल दी केरल की पूरी सियासत

मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में थरूर ने कहा, 'मेरी जिंदगी में सिर्फ एक पार्टी है—कांग्रेस। मेरा एकमात्र उद्देश्य कांग्रेस और UDF की जीत है।' उन्होंने पार्टी कार्यक्रमों में भागीदारी पर दबाव वाली अफवाहों को खारिज किया। तीन दिन पहले थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी, जहां उन्होंने कहा था कि 'हम एक ही पेज पर हैं।'