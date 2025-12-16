राहुल गांधी से खुद की तुलना पर खुश हुए शशि थरूर, सोशल मीडिया पर यूजर को दिया धन्यवाद

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और शशि थरूर (Photo Credit- ANI)
Shashi Tharoor's reaction on comparing him with Rahul Gandhi: अपनी ही पार्टी से खट्टे-मीठे संबंधों को लेकर चर्चित हो रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर की सोशल मीडिया पर एक और टिप्पणी चर्चा का विषय बन गई। दरअसल, सोशल मीडिया एक्स पर एक यूजर ने लंबा थ्रेड लिखकर कांग्रेस में दो धाराओं का जिक्र करते हुए थरूर की तुलना पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से कर दी।
इन टिप्पणियों में थरूर को 1990 के दशक में पीबी नरसिम्हा राव, डॉ.मनमोहन सिंह की धारा का बताया गया है जो शहरी, संस्थागत और सुधार पर जोर देते थे। राहुल के लिए कहा गया है कि वह कांग्रेस को एक ग्रामीण, शिकायतों पर आधारित जन पार्टी के तौर पर फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि वह खुद भारतीय राजनीति के सबसे एलीट और अलग-थलग लोगों में से एक है। एक खानदानी परिवार में पैदा हुए और बिना किसी अनुभव या संगठनात्मक गहराई के प्रतीकात्मक ग्रामीण राजनीति में उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है।
दिलचस्प यह है कि थरूर ने इस तुलना और विश्लेषण पर टिप्पणी करते हुए एक्स लिखा इस सोच-समझकर किए गए विश्लेषण के लिए धन्यवाद। पार्टी में हमेशा एक से ज्यादा रुझान रहे हैं। आपकी बात सही है और यह मौजूदा हकीकत की एक खास सोच को दिखाती है। सोशल मीडिया पर यह चर्चा खूब वायरल हो रही है।
दिल्ली में रविवार को हुई कांग्रेस की ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ रैली पर इंडिया ब्लॉक में शामिल नेशनल कांफ्रेंस नेता व जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, यह कांग्रेस का मुद्दा है, इससे इंडिया गठबंधन का कोई लेना-देना नहीं है।
