राहुल गांधी से खुद की तुलना पर खुश हुए शशि थरूर, सोशल मीडिया पर यूजर को दिया धन्यवाद

इन टिप्पणियों में थरूर को 1990 के दशक में पीबी नरसिम्हा राव, डॉ.मनमोहन सिंह की धारा का बताया गया है जो शहरी, संस्थागत और सुधार पर जोर देते थे। राहुल के लिए कहा गया है कि वह कांग्रेस को एक ग्रामीण, शिकायतों पर आधारित जन पार्टी के तौर पर फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि वह खुद भारतीय राजनीति के सबसे एलीट और अलग-थलग लोगों में से एक है। एक खानदानी परिवार में पैदा हुए और बिना किसी अनुभव या संगठनात्मक गहराई के प्रतीकात्मक ग्रामीण राजनीति में उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है।