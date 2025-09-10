नेपाल के हालात के बीच शिवसेना नेता ने किया बड़ा दावा, कहा- भारत की स्थिति ठीक नहीं, सतर्क रहना चाहिए

नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन पर Gen Z युवाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना के बाद नेपाल के पीएम केपी ओली और पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। भीड़ ने पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर में आग लगा दी, जिससे उनकी पत्नी की मौत हो गई। नेपाल के हालात के बीच शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। शिवसेना नेता ने कहा कि तानाशाही, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के खिलाफ नेपाल में जो आग जलाई गई है वह भारत में भी भड़क सकती है।
उन्होंने कहा कि भारत में हिंसा न होने का कारण यह है कि लोग महात्मा गांधी की अहिंसक विचारधारा में विश्वास करते हैं। संजय राउत ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार महात्मा गांधी की विचारधारा के कारण ही टिकी हुई है।
शिवसेना (UBT) नेता ने आगे कहा कि अगर यह चिंगारी भारत में आती है तो भारत एक बड़ा देश है। भारत आज तक इसलिए बचा है क्योंकि यहां पर महात्मा गांधी पैदा हुए थे और लोग गांधी में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा चाहे आप गांधी को कितना भी गाली दें, नरेंद्र मोदी की सरकार भी गांधी की विचारधारा के कारण बची हुई है।
संजय राउत ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को पीएम मोदी मुफ्त राशन देते हैं, इसका क्या मतलब है, गरीब अभी भी वहीं है, नेपाल का भी यही हाल था। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत का पैसा विदेश जा रहा है। राउत ने कहा- किसी का बेटा दुबई में बैठा है तो किसी का सिंगापुर में, इसके अलावा कोई ICC का चेयरमैन बन गया।
संजय राउत ने मोदी सरकार पर विदेश नीति में विफलता का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने पड़ोसी की उस समय मदद नहीं की जब उसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। नेपाल कभी हमारा मित्र था, नेपाल भारत को बड़ा भाई मानता था, जब नेपाल पर संकट आया तो बड़ा भाई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, यह हमारी विदेश नीति की विफलता है।