नेपाल के हालात के बीच शिवसेना नेता ने किया बड़ा दावा, कहा- भारत की स्थिति ठीक नहीं, सतर्क रहना चाहिए

नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन पर Gen Z युवाओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना के बाद नेपाल के पीएम केपी ओली और पूरे कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। भीड़ ने पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर में आग लगा दी, जिससे उनकी पत्नी की मौत हो गई। नेपाल के हालात के बीच शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। शिवसेना नेता ने कहा कि तानाशाही, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के खिलाफ नेपाल में जो आग जलाई गई है वह भारत में भी भड़क सकती है।