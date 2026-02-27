18 से 34 साल की उम्र में हैं… तो हो जाइए सावधान! भारत में युवाओं के मेंटल हेल्थ को लेकर चौंकाने वाला आकड़ा आया सामने

Youth Mental Health Report: भारत में 18 से 34 साल की उम्र के युवा बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के मामले में दुनिया के 84 देशों में 60वें स्थान पर हैं। यह खुलासा ग्लोबल माइंड हेल्थ-2025 की रिपोर्ट में हुआ है। इसके अनुसार, इन युवाओं का माइंड हेल्थ क्वोशेंट (एमएचक्यू) स्कोर महज 33 है। वहीं, 55 साल से ऊपर के भारतीयों का स्कोर 96 है और वे वैश्विक रैंकिंग में 49वें स्थान पर हैं। यह रिपोर्ट सैपियन लैब्स के ग्लोबल माइंड प्रोजेक्ट के तहत तैयार की गई है।