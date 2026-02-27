27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Indian Railways: मुआवजे के लिए घर बैठे करें क्लेम… रेलवे में स्टार्टअप को सीधा मौका; रेल टेक पोर्टल और ई-आरसीटी सिस्टम लॉन्च

Indian Railways: रेलवे से जुड़े यात्रियों, दुर्घटना पीडि़तों और स्टार्टअप्स के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा सुधार लागू किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 52 सप्ताह में 52 सुधार पहल के तहत रेलटेक पोर्टल और रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल (आरसीटी) की डिजिटल प्रणाली ई-आरसीटी सिस्टम लॉन्च की। जहां रेलटेक पोर्टल से स्टार्टअप, उद्योग और इनोवेटर सीधे रेलवे को अपने तकनीकी समाधान सुझा सकेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 27, 2026

INDIAN RAILWAY

भारतीय रेल। फोटो (सर्कल) में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। (इमेज सोर्स: इंडियन रेलवे एक्स)

Indian Railways: रेलवे से जुड़े यात्रियों, दुर्घटना पीड़ितों और स्टार्टअप्स के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा डिजिटल सुधार लागू किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ‘52 सप्ताह में 52 सुधार’ पहल के तहत रेलटेक पोर्टल और रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल (आरसीटी) की डिजिटल प्रणाली ई-आरसीटी लॉन्च की। अब आरसीटी में क्लेम सप्ताह के सातों दिन, 24 घंटे ऑनलाइन फाइल किए जा सकेंगे।

नई व्यवस्था के तहत कोई भी व्यक्ति रेलवे दुर्घटना या अप्रिय घटना से जुड़े मुआवजे का दावा घर बैठे ऑनलाइन दाखिल कर सकेगा, जिसके लिए ट्रिब्यूनल कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। ई-आरसीटी के जरिए 24 घंटे ई-फाइलिंग, ऑनलाइन सुनवाई, रियल-टाइम केस ट्रैकिंग और आदेशों की डिजिटल कॉपी उपलब्ध होगी। इससे समय की बचत और पारदर्शिता बढ़ेगी। मंत्री ने कहा कि अगले 12 महीनों में सभी बेंच पूरी तरह डिजिटल कर दी जाएंगी, जिससे मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।

समस्या समाधान के लिए कोई भी दे सकेगा सुझाव

नई रेल टेक पॉलिसी के तहत स्टार्टअप्स, उद्योग, शोध संस्थान और व्यक्तिगत नवोन्मेषक रेलटेक पोर्टल के माध्यम से सीधे अपने तकनीकी समाधान रेलवे को भेज सकेंगे। उद्देश्य रेलवे में आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग बढ़ाना है। इससे संचालन, सुरक्षा, ट्रैक निगरानी और यात्री सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। प्रोटोटाइप और ट्रायल के लिए अनुदान राशि बढ़ाई गई है तथा सफल प्रोजेक्ट्स के विकास खर्च का 50 फीसदी तक सहयोग दिया जाएगा।

इन नवाचारों का जिक्र

-एआइ आधारित हाथी घुसपैठ पहचान प्रणाली
-कोच में एआइ आधारित फायर डिटेक्शन

-ड्रोन से टूटी रेल की पहचान
-फॉग में बाधा पहचान प्रणाली

-सोलर पैनल युक्त कोच
-एआइ आधारित पेंशन व विवाद निपटान प्रणाली

ये भी पढ़ें

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी; अब सफर होगा और भी ज्यादा आसान…केंद्र सरकार ने 871 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर दिखाई हरी झंडी
समाचार
indian railway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

indian railway

Published on:

27 Feb 2026 03:57 am

Hindi News / National News / Indian Railways: मुआवजे के लिए घर बैठे करें क्लेम… रेलवे में स्टार्टअप को सीधा मौका; रेल टेक पोर्टल और ई-आरसीटी सिस्टम लॉन्च

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

18 से 34 साल की उम्र में हैं… तो हो जाइए सावधान! भारत में युवाओं के मेंटल हेल्थ को लेकर चौंकाने वाला आकड़ा आया सामने

Indian Youth Mental Health Report
राष्ट्रीय

फॉलोअर्स के मामले में पीएम मोदी का नहीं है कोई तोड़, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप भी हो गए पीछे

PM MODI-TRUMP
राष्ट्रीय

अंग्रेजी को माना जाएगा ‘विदेशी’ भाषा, नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगी तीन भाषाओं की नीति

CBSE Three-Language Policy
राष्ट्रीय

दिल दहला देने वाली घटना: मां ने नहीं दिया खाना तो नाराज बेटे ने लोहे के पाइप से पीट-पीटकर मार डाला

Sambalpur murder mother killed,
राष्ट्रीय

बंगाल चुनाव से पहले बड़ा बदलाव! 28 फरवरी को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट, पहली बार जुड़ेंगी 2 नई कैटेगरी

West Bengal CEO
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.