Shraddha murder case: हत्यारे आफताब के व्हाट्सएप चैट से खुले कई राज, साकेत कोर्ट का आदेश- 5 दिन के अंदर कराए नार्को टेस्ट

Shraddha murder case: श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब का 5 दिन के अंदर नार्को टेस्ट होगा। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लैब को दिन के अंदर आरोपी आफताब का नार्कों टेस्ट करने का आदेश दिया है।

Shraddha murder case: श्रद्धा मर्डर केस में हर दिन नए नए राज खुल रहे हैं। आज श्रद्धा मर्डर केस में श्रद्धा की नई तस्वीर आई सामने आई है, जिसमें चेहरे पर कई जख्म के निशान दिखाई दे रहे हैं, जो आफताब के जुल्मों को बया कर रहे हैं। वहीं पुलिस को श्रद्धा व्हाट्सएप चैट भी बरामद हुए हैं, जो उसके साथ हुई मारपीट की कहानी बयां कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप चैट से पता चल रहा है कि आरोपी आफताब ने बुरी तरह से पीटा था, यह चैट 24 नवंबर 2020 की है।

